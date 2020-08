8 người thương vong trong vụ sập giàn giáo ở Long An, hé lộ hiện trường tai nạn

Tin tức mới nhất ngày 28/8, VOV dẫn lại thông tin từ lãnh đạo UBND xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xác nhận, mới xảy ra vụ sập giàn giáo trên địa bàn khiến 8 người thương vong.



Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h30 sáng 28/8. Vào thời điểm trên, nhiều công nhân đang gỡ tấm che nước bằng bê tông bên ngoài cửa sổ căn nhà ở một công trình đang xây dựng. Bất ngờ, mảng bê tông này đổ sập xuống khiến giàn giáo sập theo.

Hiện trường vụ sập giàn giáo ở Long An.



Sự cố đã khiến nhiều công nhân ngã từ trên cao xuống đất, bị hệ thống giàn giáo và bê tông đè lên người. Hậu quả, vụ sập giàn giáo ở Long An đã khiến 2 người tử vong tại chỗ và 6 người bị thương.



TTXVN thông tin, hiện tại 4 trong số 6 công nhân bị thương đã được chuyển lên TPHCM cấp cứu (do vết thương quá nặng), 2 người còn lại điều trị tại Bệnh viện Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa. Bên cạnh đó, thi thể 2 nạn nhân tử vong cũng được lưu tại TTXVN thông tin, hiện tại 4 trong số 6 công nhân bị thương đã được chuyển lên TPHCM cấp cứu (do vết thương quá nặng), 2 người còn lại điều trị tại Bệnh viện Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa. Bên cạnh đó, thi thể 2 nạn nhân tử vong cũng được lưu tại Bệnh viện Đa khoa Hậu Nghĩa.

Vụ sập giàn giáo đã khiến 8 người thương vong.



Theo Người Lao Động, danh tính 2 nạn nhân Theo Người Lao Động, danh tính 2 nạn nhân tử vong đã được xác định là Nguyễn Thanh Tú (SN 1976, ngụ xã Bình Thanh, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, tạm trú tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa) và Phạm Văn Bun (quê huyện Càng Long, Trà Vinh).



Ngoài ra, 6 người bị thương gồm: Đặng Văn Khương (SN 1984, ngụ xã Đức Hòa), Lương Văn Vinh (SN 1981, ngụ xã Đức Hòa), Tô Văn Khá (SN 1980, quê thị xã Giá Rai, Bạc Liêu, tạm trú tại xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, TPHCM), Bùi Vĩnh Lâm (SN 1987, quê xã Ninh Hòa, Hồng Dân, Bạc Liêu, tạm trú tại xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, TPHCM), Nguyễn Văn Hít (SN 1974, quê huyện Cái Nước, Cà Mau, tạm trú xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa), Nguyễn Thị Huệ (SN 1986, quê huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp, tạm trú xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa).

2 người tử vong tại chỗ.



Sau khi vụ sập giàn giáo khiến 8 người thương vong, chính quyền địa phương đã xuống hiện trường xử lý, hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 9 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng.



Hiện tại, nguyên nhân sự việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Vợ chết lặng phát hiện chồng tử vong trong tư thế lạ tại nhà trọ ở Đắk Lắk



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ