Hiện trường vụ sập mái nhà đang thi công khiến 4 người thương vong ở Thái Bình

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 20/8, một nhóm thợ 4 người đang thi công hoàn thiện phần mái nhà tầng 2 của ông Nguyễn Quang Phóng (63 tuổi, trú tại thôn Quán Thôn, xã Hồng Việt) thì bất ngờ phần vỉ ruồi ở độ cao 8 mét sập gãy khiến nhóm thợ xây rơi xuống đất.

Theo chính quyền xã, ngôi nhà của ông Phóng được xây dựng từ tháng 3/2020. Khi đó, ông Phóng thuê ông Vũ Trọng Dân (trú thôn 2, xã Hồng Việt) thi công xây dựng ngôi nhà 2 tầng, mỗi tầng khoảng 100m2 theo kiểu nhà mái Thái.

Vụ tai nạn lao động khiến 4 người thương vong (ảnh minh họa)

Sau khi nhận xây dựng ngôi nhà, ông Dân gọi một nhóm thợ là những lao động tự do đến phụ. Đến ngày 20/8, ông Dân phân nhóm thợ gồm 5 người đến thi công hoàn thiện ngôi nhà. Đến chiều cùng ngày xảy ra vụ tai nạn lao động thương tâm trên.

Nói về nhóm người lao động trong vụ việc, Chánh thanh tra Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình, đây là nhóm lao động tự do được chủ thầu thuê về để xây dựng. Khi xảy ra vụ việc, nhóm này không có đồ bảo hộ lao động, không có hợp đồng lao động theo quy định.

Vào thời điểm trên, sau khi đổ xong trần tầng 1, nhóm thợ đang di chuyển ra ngoài thì bất ngờ cả khối bê tông trần nhà đổ xuống.

Video vụ việc.