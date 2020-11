Đang đi trên đường, nữ sinh lớp 6 bất ngờ bị tường bao đổ sập đè tử vong

Tin tức mới nhất ngày 23/11, Báo Thanh Niên dẫn lại thông tin từ thượng tá Nguyễn Đình Quang - Trưởng công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) sáng cùng ngày cho biết, trên địa bàn mới xảy ra vụ nữ sinh lớp 6 bị tường đè tử vong thương tâm.



Được biết, vụ việc xảy ra vào chiều 22/11 tại thôn Khuốc Đông, xã Phong Châu, huyện Đông Hưng. Danh tính nạn nhân được xác định là em Vũ Thị Huyền (11 tuổi, học sinh lớp 6, Trường THCS xã Phong Châu).

Hiện trường vụ việc



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h10 chiều 22/11, người dân thôn Khuốc Đông bất ngờ phát hiện một nữ học sinh bất tỉnh, trên người có nhiều vết thương, nằm cạnh chiếc xe đạp và đống gạch đá ở ven đường.



Ngay lập tức, người dân đã thông báo vụ việc lên chính quyền địa phương và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nữ sinh lớp 6 đã tử vong trên đường tới Bệnh viện



Theo Theo VTC News, hiện trường phát hiện vụ việc là ở khu vực bãi vật liệu xây dựng thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Văn Tỵ (SN 1965, trú cùng thôn), nơi này chỉ cách nhà nạn nhân khoảng 200m.

Qua tìm hiểu được biết, đoạn tường bao của nhà ông Tỵ đã cũ, nửa dưới xây bằng gạch ba banh còn nửa trên xây bằng gạch đỏ. Bức tường này cao khoảng 1,5m, bên trong chứa vật liệu xây dựng gồm đá, cát.



Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nghệ An: Sập tường rào trước cổng trường, học sinh lớp 5 tử vong | VTC Now

