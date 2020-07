Tường rào bất ngờ đổ khiến 4 công nhân đang thi công đường ống nước thải ở Yên Bái thương vong

Một số người dân sống gần hiện trường chạy đến tìm hiểu thông tin thì phát hiện rường rào cạnh đường ống nước thải đang thi công đổ sập. Thời điểm đó có một số công nhân đang thi công đường ống nước này ở đó.

Hiện trường vụ việc

Cũng theo người dân, cách đây 3 ngày có một tốp thợ đến sửa ông nước của nhà máy giấy thuộc Khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái. Những người thợ này đào bới để sửa ống nước tại đây từ mấy hôm nay.

Một nhân chứng cho hay: “Khoảng 21h tôi nghe thấy có tiếng động lớn liền chạy ra thì thấy có 2 người bị đất vùi lấp phần chân đến thắt lưng. Tôi hô hoán mọi người vào cứu thì phát hiện một người tử vong, 1 người được đưa ra và đưa đi cấp cứu”.

Được biết, vụ sập tường khiến 1 người tử vong, 3 người khác bị thương. Hiện nguyên nhân dẫn đến sự cố này vẫn đang được cơ quan Công an Yên Bái điều tra, làm rõ.

Cơ quan chức năng cho hay, nhóm công nhân bị tai nạn khi đang thi công bức tường thì nó đổ sập xuống. Lực lượng chức năng phải huy động máy đào để tìm cách cứu những nạn nhân bị chôn vùi bên dưới. Đến chiều tối xác định được 10 người chết, 15 người bị thương.

Một ngày sau, cơ quan điều tra tạm giữ hình sự Hà Huy Hải (56 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Hà Hải Nga) cùng ba cấp dưới để điều tra tội Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 298 Bộ luật Hình sự 2015.

Sập tường công trình ở Đồng Nai