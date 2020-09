Hiện trường thương tâm vụ sập tường trước cổng trường đè chết học sinh lớp 5 ở Nghệ An

Theo tin từ Tuổi trẻ, sáng 11/9, ông Nguyễn Quang Xuyên - Phó trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An xác nhận, có vụ việc một học sinh lớp 5 (trường Tiểu học Nam Lộc) tử vong do bị bờ tường đổ sập đè lên. Ngay khi sự việc xảy ra, Phòng giáo dục huyện đã phối hợp với nhà trường, gia đình giải quyết.

Cũng theo ông Xuyên: "Sự cố xảy ra trong giờ ra chơi, bức tường trước cổng trường bị đổ làm một em học sinh không qua khỏi".

Được biết, vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 9h15 ngày 11/9, khi đó đang trong giờ ra chơi nên nam sinh nam sinh N.H.L (lớp 5C) cùng một số bạn khác chạy ra khu ngoài cổng trường chơi. Đang đứng cạnh bức tường thì bất ngờ đổ sập khiến gạch vữa đè lên người trọng thương.

Hiện trường vụ tai nạn học đường thương tâm

Ít phút sau Công an huyện Nam Đàn có mặt tại hiện trường , điều tra nguyên nhân vụ việc. Hiện Công an đang lấy lời khai của các nhân chứng có mặt tại hiện trường.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Trọng Hoàn - chánh văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết: "Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Sở đã trực tiếp đến động viên, thăm hỏi gian đình học sinh gặp nạn. Đồng thời chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Nam Đàn, Trường Tiểu học Nam Lộc phối hợp với cơ quan chức năng nhanh chóng giải quyết để ổn định tình hình dạy học".

Cũng theo ông Hoàn, quy định trong giờ ra chơi các trường phải đóng cổng, không cho học sinh ra khỏi khuôn viên nhà trường. Song theo báo cáo ban đầu, thời điểm nam sinh L. chạy ra ngoài là khi bảo vệ mở cổng để vận chuyển một số cây xanh vào trang trí trong trường.

Cụ thể, khoảng 13h30 ngày 7/9 tại điểm trường Bản Phung của Trưởng Tiểu học Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai). Cổng trường bất ngờ đổ khiến 3 học sinh (gồm 1 trẻ mầm non và 2 học sinh lớp 1) tử vong tại chỗ. 3 học sinh khác bị thương đã được đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Văn Bàn cấp cứu ngay sau đó, hiện Sức Khỏe đã ổn định.

Theo cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Bàn cho biết, cổng trường phân hiệu Bản Phung là cổng sắt, cao khoảng 2 mét. Thời điểm xảy ra sự việc các giáo viên của trường đang trong giờ nghỉ trưa.

