Gã đàn ông cuồng ghen sát hại người tình rồi tự dùng dao tự sát nhưng không thành

Theo thông tin từ VOV , ngày 20/10 đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an quận Cầu Giấy ( Hà Nội ) cho biết: Trên địa bàn vừa xảy ra một vụ giết người tình rồi tự tử. Được biết, vụ việc xảy ra vào đêm ngày 18/10 ngõ 217 Quan Hoa, Cầu Giấy.



Vào thời điểm trên, người dân trên địa bàn bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ một căn nhà trong khu tập thể ngõ 217 Quan Hoa (Cầu Giấy). Ngay lập tức, vụ việc được nhanh chóng báo cáo lên cơ quan chức năng.



Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường. Tại đây, họ phát hiện một người phụ nữ đã tử vong, bên cạnh là người đàn ông bị trọng thương ở ngực.

Người đàn ông này được xác định là Lê Văn Chung (SN 1982, thường trú tại Sóc Sơn, Hà Nội), được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E. Danh tính người phụ nữ tử vong là chị Đ.T.T (SN 1982, thường trú tại Cao Bằng).



Kết quả điều tra cho thấy, thời gian gần đây Chung có cảm tình với chị T., hai người chung sống với nhau như vợ chồng tại tập thể ngõ 217 Quan Hoa. Tuy nhiên, sau một thời gian chung sống, chị T. cảm thấy không hòa hợp nên muốn chia tay.



Tuy nhiên, Chung nhất quyết không đồng ý và đe dọa sẽ giết người tình nếu cứ muốn 'đường ai nấy đi'. Đến khoảng 22h ngày 18/10, cả hai xảy ra mâu thuẫn. Trong cơn tức giận người đàn ông 38 tuổi đã dùng dao đâm nhiều nhát vào chị T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.



Sau khi gây án, Chung dùng dao tự tử bằng cách đâm vào người 4-5 nhát nhưng không chết. Hiện, đối tượng đã qua cơn nguy kịch và được chuyển sang phòng hồi sức.



Được biết, dù sống chung với T. như vợ chồng nhưng chung đã có vợ và con gái ở quê.

