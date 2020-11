Núi lở lũ bùn san phẳng cả ngôi làng ở Quảng Ngãi, 2 người đi đường bị thương

Theo Báo Giao thông, chiều 11/11, ông Đỗ Thanh Vượt, Chủ tịch UBND xã Sơn Long (huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi ) thông tin về trận sạt lở núi đêm 10/11 khiến cả ngôi làng chìm trong đất đá.

Theo ông Vượt, từ tối 10/11, trên địa bàn có mưa lớn, đất đá trên núi đã bắt đầu theo nước chảy tràn xuống khu vực làng Pa Rân. Đến rạng sáng 11/11, người dân ở gần đó bắt đầu nghe những tiếng nổ lớn phát ra từ phía núi. Đến sáng hôm sau thì cả nửa ngọn núi sạt xuống, bùn đất chảy tràn xuống các thửa ruộng, làng Pa Rân.

Clip ghi lại vụ sạt lở sáng 11/11



"Từ đầu mùa mưa, đất đá bắt đầu sạt lở trên địa bàn. Nhưng đây là đợt sạt lở kinh hoàng nhất ước chừng 60.000 m3 đất đá trút xuống làng Pa Rân, phủ khắp quãng đường gần 1 cây số



Ông Vượt nói thêm, may mắn trước đó đã di dời bà con trong làng đi nên không xảy ra thiệt hại về người. Được biết xã đã di dời 86 hộ dân, trong đó có 56 hộ ở khu vực sạt lở. Hiện các tuyến đường vào khu sạt lở đã được chốt chặn, lập barie phong tỏa.

Đất đá và bùn tràn khắp đường làng ngõ xóm



Cũng trong sáng 11/11, Cũng trong sáng 11/11, Dân Trí đưa tin tại khu vực này xảy ra nhiều trận lũ bùn, mỗi trận lũ bùn chỉ kéo dài khoảng vài phút nhưng cuốn theo lượng lớn đất đá đổ xuống phía dưới chân núi. Bùn đất đã làm vùi lấp đường giao thông, đe dọa một số nhà dân trong khu vực này.



Do khu vực sạt lở còn rất nguy hiểm nên địa phương yêu cầu người dân không được về khu vực đó để tìm tài sản. Hiện chưa thống kê được bao nhiêu ngôi nhà bị vùi lấp hay thiệt hại về tài sản của người dân.



Dù vậy, vụ sạt lở vẫn khiến 2 người đi đường bị thương là anh Đặng Như Ý và Trần Phú Vinh (trú huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) điều khiển xe máy đi trên đường Trường Sơn Đông qua địa bàn đúng thời điểm đất đá sạt lở. Rất may, hai người này đã kịp bỏ chạy, chỉ bị thương nhẹ.

Theo Chi cục Quản lý đường bộ III.2 (Cục Quản lý đường bộ III), hiện đường Trường Sơn Đông qua xã Sơn Long bị một lượng lớn đất đá bồi lấp nên xe không thể đi qua. Một số tuyến đường từ các thôn về trung tâm xã đã bị chia cắt.



