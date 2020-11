Vụ sạt lở đất tại Phước Sơn: Phát hiện thi thể bé gái và một thi thể dưới lòng hồ Đak Mi 4

Trưa ngày 2/11, ông Hồ Quang Bưu, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cho biết vào lúc sáng nay lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thêm hai thi thể trên địa bàn huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam.

Trong sáng cùng ngày, 50 cán bộ chiến sĩ đã tiếp cận được xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn để tiếp tục tiến hành tìm kiếm những người còn mất tích. Hàng chục người từ xã Phước Công tiếp tục mang theo lương thực đến tiếp tế cho xã Phước Lộc. Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay 2/11 sẽ vận chuyển được 4 chuyến hàng vào 2 xã Phước Lộc và Phước Thành bằng trực thăng.

Hàng chục cán bộ chiến sĩ tiếp tục tiến hành tìm kiếm những người còn mất tích

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết trong số hai thi thể được tìm thấy sáng nay có một thi thể bé gái được tìm thấy ở hiện trường vụ sạt lở đất tại xã Phước Lộc và một thi thể ở dưới lòng hồ thủy điện Đắk Mi 4.

Về vụ việc 14 người bị mất tích trong vụ sạt lở đất tại Trà Leng, Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, ông Hồ Quang Bửu cho biết trong sáng nay lực lượng chức năng đã tích cực tìm kiếm những người bị mất tích tại khu vực hồ thủy điện Sông Tranh 2. Ngoài ra, máy xúc cũng đã được đưa đến tìm kiếm tại khu vực ven sông Leng nhưng vẫn chưa có kết quả gì.

Công cuộc tìm kiếm người mất tích vẫn đang diễn ra

Như đã đưa tin ban đầu, vào ngày 28/10, một vụ sạt lở đất đã xảy ra tại huyện Phước Sơn tỉnh Nam Trà My khiến hàng chục người bị vùi lấp. Đến nay tại vụ sạt lở đất tại Xã Trà Leng, Trà Vân của huyện Nam Trà My cũng mới tìm được 16 thi thể, vẫn còn 14 người mất tích chưa được tìm thấy. Vụ sạt lở đất tại xã Phước Lộc cũng đã tìm thấy 7 thi thể hiện còn 6 người vẫn đang mất tích.

Vụ sạt lở đất tại Quảng Nam

