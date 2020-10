Vụ sạt lở đất tại Quảng Nam: Mất liên lạc hoàn toàn với trường học ở Trà Leng

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Cụ ông sống sót thần kỳ sau khi bị cuốn vào gầm xe tải

Cụ ông sang đường không để ý đã vô tình bước vào điểm mù của xe tải và bị cuốn vào gầm xe nhưng sau đó đã may mắn sống sót một cách khá thần kỳ mà không bị thương tích gì đáng kể.