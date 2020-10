Vụ sạt lở đất tại Quảng Nam: Vượt núi băng rừng 18km đưa nạn nhân đi cấp cứu

Ông Nguyễn Thanh Sơn là nạn nhân may mắn sống sót sau vụ sạt lở kinh hoàng tại Trà Leng, ông bàng hoàng kể lại: “Lũ tràn từ trên núi xuống, nước tràn lên, bắt đầu ở trên nó tràn xuống, vùi lấp xóm".

Bà Hồ Thị Hằng, một trong những nạn nhân nằm thẫn thờ trên võng nước mắt giàn giụa. Bà cho biết mình đã được một nhóm thanh niên vượt núi băng rừng suốt 18km để ra đến trung tâm.

Theo Người đưa tin, đến 17h ngày 29/10 xe cấp cứu đã chuyển thêm được 6 bệnh nhân xuống trung tâm Y tế huyện bắc Trà My. Cả 6 người này đều trong tình trạng gãy tay, gãy chân và bị thương nghiêm trọng.

Chị Hồ Thị Hồng trú tại xã Trà Leng kể lại, hàng chục thanh niên tíc cực đào bới trong đống đổ nát để tìm kiếm nạn nhân. Chị bồi hồi nhớ lại: "Cả mấy chục nhà bị vui lấp hết, người sống sót cứu người gặp nạn. Chúng tôi không tưởng tượng được chuyện gì vừa xảy ra."

"8h sáng 29/10, thanh niên họ khiêng đi, đến 13h chiều mới ra ngoài được. Cô Hằng bị thương nhiều, chồng cô chết rồi", chị Hồng chia sẻ.

Đại diện trung tâm y tế huyện Bắc Trà My cho biết, hiện có 11 người dân tại xã Trà Leng được đưa về cấp cứu tại đây. Trong đó có 2 bệnh nhân bị thương nặng được chuyển xuống Bệnh viện đa khoa Quảng Nam chữa trị.

Các nạn nhân kể lại học chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng tang thương đến thế. Sau một tiếng "ầm" lớn, cả nóc Bồ Đề thôn 1 của xã Trà Leng bị vùi lấp.

Những người còn sống được người dân khiêng từ hiện trường gần 10km từ điểm sạt lở đến đường lớn chờ được cấp cứu.

Bác sĩ Trần Văn Thu, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Nam Trà My cho biết tối qua 28/10, Trung tâm y tế huyện đã tiếp nhận 7 trường hợp cấp cứu do sạt lở đất gây ra. Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tinh thần hoảng loạn và xây xát ngoài da.

Đến sáng nay 29/10 Sức Khỏe của 7 bệnh nhân đã cơ bản được ổn định. 3 người bị thương nhẹ đã xuất viện, 4 người còn lại vẫn đang được điều trị nội trú. Lực lượng y tế cũng đến hiện trường tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Hiện lực lượng chức năng đã cứu được 33 người ra khỏi đống đổ nát vẫn còn 13 người đang mất tích chưa tìm thấy.

Cũng trong chiều nay, ông Nguyễn Mạnh Hà, trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam cho biết ông đang cùng đoàn cứu hộ cố gắng tiếp cận hiện trường vụ sạt lở đất khiến 11 người tại thôn 3, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn bị vùi lấp. Sau nhiều giờ tích cực đào bới, lực lượng tại chỗ của thôn đã tìm thấy 3 thi thể trong vụ sạt lở này.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thiên Bình/SKCĐ