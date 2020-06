Giáo hội Phật giáo TP HCM lên tiếng vụ sư cô bạo hành tiểu ni ở chùa Long Nguyên

Chiều ngày 11/6, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài khoảng 3 phút ghi lại cảnh một sư cô đánh đập hành hạ dã man một tiểu ni gây bức xúc dư luận. Hầu hết cư dân mạng đều phẫn nộ cho rằng, đây là hành động không thể chấp nhận được ở trong khuôn viên nhà chùa.

Theo nguồn tin của Báo Lao động, vụ việc trên xảy ra ở chùa Long Nguyên (phường 4, quận 4, TP Hồ Chí Minh). Hai tiểu ni xuất hiện trong clip là T.V.K.N. (bị đánh) và T.N.T.V.. Sư cô có hành vi bạo hành tiểu ni được xác định là Thích Nữ Hạnh Thảo – trụ trì chùa Long Nguyên.

Đoạn clip sư cô bạo hành tiểu ni gây phẫn nộ dư luận

Liên quan đến sự việc này, tối ngày 11/6, Hòa thượng Thích Hạnh Ngộ - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội phật giáo TP Hồ Chí Minh (quận 4_ xác nhận, có sự việc trên xảy ra và sự việc xảy ra tại chùa Long Nguyên.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Ban trị sự Phật giáo quận 4 đã mời sư cô Thích Nữ Hạnh Thảo lên làm việc. Đồng thời yêu cầu Sư cô tạm ngừng mọi hoạt động trong nhà chùa, ngưng đảm nhiệm chức sắc trụ trì chùa Long Nguyên trong vòng 3 tháng.

Cũng trong tối ngày 11/6, thượng tọa Thích Thanh Tâm – Trưởng ban Thông tin Truyền thông – Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam TP HCM cho biết, vụ việc trên đã được trình trực tiếp với Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng – Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP HCM.

Theo nguồn tin từ Báo Lao động, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã chỉ đạo Ban Trị sự GHPGVN xử lý nghiêm khắc đối với Sư cô Thích Nữ Hạnh Thảo theo giáo pháp.

Được biết, trong sáng hôm nay (12/6), Ban Trị sự GHPGVN TP HCM sẽ có buổi họp để xử lý vụ việc trên.

Hình ảnh được cắt ra từ clip

Dưới góc độ pháp luật , luật sư Trần Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sưu thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh cho hay, đang phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ quận 4 để nắm bắt thông tin về sự việc để xác minh hành vi bạo hành. Hội bảo vệ Trẻ em TP Hồ Chí Minh sẽ có văn bản đề nghị cơ quan chức năng giám định thương tật và xử lý theo quy định.

Về nội dung clip, theo chia sẻ trên mạng xã hội , sư cô có hành vi quát nạt, trừng phạt đệ tử là các em nhỏ vì cho rằng đứa trẻ đã “nhiều lần nói láo”. Đứa trẻ trong clip khoảng 6 – 7 tuổi bị sư cô giật tóc, tát liên tục vào hai má.

Trong lúc bạo hành đồ đệ, sư cô còn lớn tiếng nói đứa trẻ đã sai còn ngoan cố. Bị đánh, đứa trẻ liên tục giãy giụa than khóc nhưng không thể thoát khỏi bàn tay sư cô.

Theo Nga Đỗ/SKCĐ