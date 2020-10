Hiện trường kinh hoàng vụ tai nạn liên hoàn trên cầu Trà Khúc khiến 4 người bị thương

Vào thời điểm tra, xe mô tô mang BKS 76U1-120.70 va chạm với mô tô độ chế kéo cộ làm cả 2 xe ngã ra đường. Đúng lúc đó, xe ô tô tải mang BKS 76C- 078.25 chạy từ Nam ra Bắc do tài xế Đặng Văn Tông (40 tuổi, ngụ TP Quảng Ngãi) điều khiển va vào xe tải.

Chưa dừng lại, xe ô tô khách 16 chỗ mang BKS 63B – 007.93 chạy từ Bắc vào Nam (chưa rõ người điều khiển) va vào xe tải rồi tông vào thành cầu. Rất may xe bị vướng ở trên thành cầu nên không rơi xuống sông.

Chiếc xe khách 16 chỗ suýt lao xuống sông

Vụ tai nạn khiến 4 người bị thương và các phương tiện bị hư hỏng nặng. Phần thành cầu Trà Khúc cũng bị hư hỏng nặng, nhiều trụ cầu đã bị xe khách húc văng ra ngoài.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan Công an TP Quảng Ngãi, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã khẩn trương vào cuộc điều tra , hiện đang xác minh nguyên nhân vụ tai nạn.

Cụ thể, 10h ngày 30/7, xe ô tải bồn trộn bê tông mang biển số kiểm soát 76M- 1630 do tài xế Vi Văn Hiền (SN 1971, ngụ tại xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh) điều khiển lưu thông trên đường lê Lợi hướng Tây xuống Đông thì bất ngờ xảy ra va chạm với bà Nguyễn Thị Thái Bình, 70 tuổi, ở tổ 8, phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi) điều khiển xe máy biển số kiểm soát 51P7-1922 đi cùng chiều.

Tai nạn kinh hoàng khiến bà Bình chết tại chỗ. Nhận được tin báo, Công an TP Quảng Ngãi đã phối hợp với Công an phường Chánh Lộ phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn