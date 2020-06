Vụ tai nạn lúc rạng sáng khiến xe bán tải biến dạng, 4 người thương vong ở Hải Dương

Theo thông tin từ Zing , vụ tai nạn xảy ra lúc rạng sáng ngày 1/6 trên đoạn quốc lộ 38B qua xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng huyện Gia Lộc đã vào cuộc điều tra lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức phân luồng giao thông để tránh ùn tắc.

Xe ô tô tải BS 34C – 086.18 do anh Phạm Văn Tùng (40 tuổi, ngụ thôn Bái Thượng, xã Toàn Thắng) điều khiển đã va chạm với xe ô tô bán tải BS 34C – 268.60 do anh Lê Ngọc Triều (23 tuổi, ngụ xã Hồng Hưng, cùng H.Gia Lộc) điều khiển. Trên xe bán tải chở 3 người là Lưu Quý Cường (25 tuổi), Bùi Nguyễn Yến Linh (22 tuổi) và Đặng Thị Nam Anh (19 tuổi).

Vụ va chạm mạnh giữa hai xe khiến cho toàn bộ phần cabin của xe ô tô bán tải bị biến dạng. Ngoài ra, phần sát với tay lái cũng bị hư hỏng nghiêm trọng. Vụ tai nạn khiến cho tài xế Triều và chị Nam Anh tử vong tại chỗ. Anh Cường và chị Linh bị thương, ngay sau đó đưa đến Bệnh viện gần nhất để cấp cứu.

Chiếc xe bán tải bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn khiến 4 người thương vong

Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera, hộp đen của xe ô tô để xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn

Được biết, khu vực xảy ra vụ tai nạn kể trên đã từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông chết người khác. Nguyên nhân chủ yếu do người lái xe không làm chủ được phương tiện, mật độ dân cư sống ven đường đông, gioa thông phức tạp.

Trước đó, khoảng 13h10 ngày 1/9/2019, trên quốc lộ 38B đoạn qua thôn Đôn Thư, anh Trần Văn Huynh (sinh năm 1995) lái xe mô tô 34B-482.62 đã va vào ông Phạm Văn Tr. (sinh năm 1931, cùng ở xã Đồng Quang, Gia Lộc) đi xe đạp phía trước. Vụ va chạm khiến ông Tr. tử vong, anh Huỳnh phải đi cấp cứu

Trước đó vài ngày, ngày 3/8/2017, cũng trên đoạn quốc lộ đoạn qua thôn Bái Hạ (xã Toàn Thắng) xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khiến chị Hoàng Thị Phương Th. (phường Thạch Khôi, TP Hải Dương) và anh Phạm Văn Kh. (xã Hồng Đức, Ninh Giang) chết tại chỗ.

Thời điểm đó, Nguyễn Văn Vĩnh (SN 1980, ở An Lão, Hải Phòng) lái xe ô tô đầu kéo 16H-3019 từ Thanh Miện - TP Hải Dương đã đâm vào chị Th. và anh Kh. đang đi mô tô ngược chiều. Chiếc ô tô đầu kéo tiếp tục đâm vào một ô tô khác trước khi lao xuống kênh Thạch Khôi - Đoàn Thượng.

Your browser does not support HTML5 video.

Nam thanh niên vượt đèn đỏ gây tai nạn kinh hoàng giữa ngã tư

Theo Nga Đỗ/SKCĐ