Vụ tai nạn máy bay kinh hoàng tại Ấn Độ: Số ca tử vong tăng lên từng giờ

Trong điều thời tiết khắc nghiệt, chuyến bay mang số hiệu IX-1344 của hãng hàng không Air India Express đã gặp phải sự cố khi hạ cánh - khiến máy bay trượt khỏi đường băng và gãy làm đôi. Có ít nhất 100 thương vong được ghi nhận.





Theo thông tin ban đầu, chuyến bay mang số hiệu IX-1344 của hãng hàng không Air India Express vào thời điểm đó có 190 hành khách và phi hành đoàn. Hiện đã ghi nhận 20 người thiệt mạng trong chuyến bay, trong đó có cả cơ trưởng của chuyến bay. Các hoạt động cứu hộ đã được gấp rút triển khai với ít nhất 24 xe cứu thương và xe cứu hỏa được huy động đến hiện trường vụ tai nạn, song quá trình này gặp nhiều khó khăn do mưa lớn không ngớt.





Được biết, chuyến bay IX 1344 (sử dụng máy bay Boeing 737) nằm trong khuôn khổ sứ mệnh “Vande Bharat” - chương trình sơ tán các công dân Ấn Độ bị mắc kẹt ở nước ngoài do dịch COVID-19





Máy bay vỡ làm đôi khi tai nạn xảy ra

Hiện tại đã ghi nhận hơn 100 trường hợp thương vong, ít nhất 20 người tử vong

Tuy nhiên, trong hành trình giải cứu các công dân Ấn Độ bị mắc kẹt tại Dubai về Calicut, máy bay đã chạy vượt quá đường băng khi hạ cánh xuống sân bay Calicut vào lúc 19h40 ngày 7-8 (giờ địa phương), trong điều kiện thời tiết xấu do mưa lớn. Máy bay sau đó đã rơi xuống một bờ vực từ độ cao gần 10 mét và gãy làm đôi, nhưng không có hỏa hoạn xảy ra.





Được biết, sân bay Calicut từng bị DGCA cảnh báo về tình trạng đường băng đọng cặn cao su (từ lốp máy bay) ở mức cao, đồng thời có các vết nứt và ngập nước ở nhiều khu vực. DGCA cũng ghi nhận nhiều đoạn đường băng có độ dốc cao hơn mức cho phép.

Sau vụ tai nạn hàng không này, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn với gia đình các nạn nhân. Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Dubai cũng cho biết sẽ mở cửa từ 8h ngày 8-8 để đáp ứng nhu cầu thông tin và hỗ trợ những người có nhu cầu tới Kerala.

Tầm nhìn kém trong điều kiện mưa to có thể là một trong những nguyên nhân của sự cố này

Theo Harro Ranter, Giám đốc điều hành cơ sở dữ liệu trực tuyến của Mạng lưới An toàn Hàng không, khu vực này đáp ứng các yêu cầu hàng không dân dụng quốc tế của Liên Hợp Quốc, nhưng cơ quan của Liên Hợp Quốc khuyến nghị thiết lập vùng đệm dài hơn 150 mét so với những gì đang có ở sân bay Kozhikode.





Nhà tư vấn hàng không Mark Martin ở Dubai nói dù còn quá sớm để khẳng định nguyên nhân tai nạn, mùa mưa thường niên dường như là một yếu tố.





"Tầm nhìn kém, đường băng ướt, tầng mây thấp, tất cả dẫn đến việc phanh rất kém là những gì có vẻ như đã gây ra vụ tai nạn này", Martin nói, kêu gọi Cơ quan An toàn Hàng không Châu Âu và Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ hỗ trợ chính phủ Ấn Độ điều tra.





Diễn biến về vụ tai nạn sẽ liên tục được cập nhật.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng