MXH xôn xao vụ 'tổ lái' va chạm tài xế Be Bike trong đêm khiến 1 người tử vong, 5 người bị thương

Theo Saostar, sáng ngày 25/7, Công an quận Ba Đình ( Hà Nội ) đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 6 người thương xong mới xảy ra trên địa bàn tại khu vực Ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học (chân tòa nhà Doji Tower).

Lực lượng công an có mặt để giải quyết vụ việc.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0h30 ngày 25/7, anh Đinh Quang Ngọc (SN 1991, trú tại xã Vũ Thắng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) là tài xế xe ôm công nghệ BeBike điều khiển chiếc xe máy mang BKS 17B1-701.16 chạy trên đường Lê Duẩn, chiều Nguyễn Khuyến hướng đi Điện Biên Phủ.



Khi đó, anh Ngọc chở theo khách là anh Đặng Quốc Huy (SN 2001, trú tại TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Các thanh niên trong nhóm 'quái xế'.



Đi đến đoạn trước sảnh tòa nhà Doji Tower, anh Ngọc bất ngờ bị 2 quái xế trong tổ 'đi bão' điều khiển mô tô 29L1-752.22 (chạy cùng chiều với một chiếc xe khác không BKS loại xe Honda Wave cũng do 2 người điều khiển) tông phải.



Cú tông quá mạnh và bất ngờ đã khiến cả tài xế BeBike và vị khách phía sau bị hất văng vào lề đường. Vụ việc khiến anh Huy (vị khách ngồi phía sau) Cú tông quá mạnh và bất ngờ đã khiến cả tài xế BeBike và vị khách phía sau bị hất văng vào lề đường. Vụ việc khiến anh Huy (vị khách ngồi phía sau) tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương trong đó anh Ngọc bị thương nặng do gãy xương sườn.

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu.



Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Điện Biên, Công an quận Ba Đình đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, đưa các nạn nhân đi cấp cứu và bắt giữ các 'quái xế' để tiến hành điều tra vụ việc.

Your browser does not support HTML5 video.



Video vụ việc.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ