Clip hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người chết, 20 người bị thương ở Tiền Giang

Rạng sáng ngày 7/10, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, vừa nắm bắt được thông tin đơn vị đã cử lực lượng đến ngay hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để tổ chức cứu hộ, điều tra.





Theo thông tin có được, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1h ngày 7/10. Khi đó, tài xế Huỳnh Văn Lớn (SN 1981, ngụ tại TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) điều khiển xe khách 24 chỗ ngồi chở 23 hành khách trên xe mang BKS số 94B- 001.98 từ hướng Trung Lương về Mỹ Thuận đến địa bàn xã An Cư, huyện Cái Bè thì xe bị đâm sang trái nằm vắt trên dải phân cách cứng.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 20 người thương vong





Đúng lúc này, tài xế Trần Thanh Nhân (SN 1991, ngụ tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) điều khiển xe tải mang BKS 65C-156.54 đi từ hướng Mỹ Thuận về Trung Lương tông ngược lại làm xe khách bị lật ngang.





May mắn thay, xe lật đúng vị trí có một tảng đá lớn nằm dưới chân nên hành khách có thể đập kính để chui ra. Ngay sau đó, những người bị thương được cơ quan chức năng và người dân đưa đi cấp cứu.





Vu tai nạn nghiêm trọng này đã khiến cả hai xe hư hỏng nghiêm trọng, 20 nạn nhân thương vong. Trong đó, có 19 người bị thương và 1 người tử vong tại chỗ. Nạn nhân tử vong được xác định là chị Trần Thị Loan (SN 1967, ngụ tại tỉnh Bạc Liêu).

Cơ quan chức năng có mặt cứu hộ, điều tra vụ tai nạn ngay sau đó





Ngay sau khi đưa các nạn nhân đi cấp cứu, tổ công tác Của Cục CSGT phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.





Ngay trong đêm, lãnh đạo Cục CSGT và các đơn vị liên quan đã đến Bệnh viện thăm hỏi những người gặp nạn. Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang cho biết, sẽ có chế độ hỗ trợ với người tử vong và bị thương.





Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh nên chưa đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân dẫn đến tai nạn.





