Đằng sau vụ tai nạn thảm khốc tại Bình Thuận: Nỗi đau khôn nguôi của người ở lại

Xót xa đôi trẻ tử nạn ngay trên đường về nhà

Bình Thuận vào lúc 1h sáng ngày 21/7 có đến 4 nạn nhân được xác định là các nạn nhân: Anh Huỳnh Ngọc Bích (23 tuổi), Chị Phạm Thị Lệ Thanh (49 tuổi), Chị Nguyễn Thị Mỹ Tiên (34 tuổi) và Cháu Lê Khắc Tùng (14 tuổi). Trong báo cáo mới nhất của Ban an toàn giao thông tỉnh Bình Thuận danh tính của các nạn nhân xấu số đã được hé lộ. Theo đó, trong tổng số 8 nạn nhân của vụ tai nạn thảm khốc diễn ra trên quốc lộ 1 đoạn xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnhvào lúc 1h sáng ngày 21/7 có đến 4 nạn nhân được xác định là các nạn nhân: Anh Huỳnh Ngọc Bích (23 tuổi), Chị Phạm Thị Lệ Thanh (49 tuổi), Chị Nguyễn Thị Mỹ Tiên (34 tuổi) và Cháu Lê Khắc Tùng (14 tuổi).





2 nạn nhân ở nơi khác nhưng cũng có quan hệ với 4 nạn nhân này là chị Phạm Thị Lệ Mai 49 tuổi, trú xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, là em ruột chị Phạm Thị Lệ Thanh và chị Dương Ngọc Quỳnh trú quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, là bạn gái của anh Huỳnh Ngọc Bích. 2 người còn lại hiện vẫn đang trong quá trình điều tra và xác nhận danh tính.

Vụ tai nạn thảm khốc tại Bình Thuận hiện đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ





Không khí tang thương bao trùm cả thôn 5 xã Hàm Đức. Một sự trùng hợp là gia đình của các nạn nhân đều ngay sát cạnh nhau nên không khí tang tóc u buồn lại càng nhân lên gấp bội. Tại căn nhà của anh Huỳnh Ngọc Bích - người thân của anh đã không giấu được sự đau đớn. Người này cho biết, cách đây vài ngày, anh Bích có đưa bạn gái là chị Ngọc Quỳnh về ra mắt gia đình . Trên đường trở lại thành phố Hồ Chính Minh thì bất ngờ bị tai nạn. Niềm vui, niềm hạnh phúc mới chỉ diễn ra đây thôi, thế mà giờ đây tai nạn thương tâm đã cướp đi tất cả.

Không khí tang thương bao trùm ngôi nhà nhỏ

Người cha đau đớn muốn chết thay con !

Gần ngay cạnh nhà của nạn nhân Huỳnh Ngọc Bích chính là căn nhà nhỏ của nạn nhân Huỳnh Thị Mỹ Tiên. Bà Nguyễn Thị Lan (mẹ của nạn nhân) không khỏi đau lòng, bà cho biết tối hôm trước 20/7 chị Tiên trước khi ra Sài Gòn còn căn dặn mẹ ở nhà nhớ dọn nhà và cho cháu ăn đúng bữa. Không ngờ đến sáng thì bà lại nhận được hung tin từ con gái. Bà đau đớn nghẹn ngào, 2 chân đi không nổi, chỉ biết ngồi ôm cháu ngoại mà khóc, thương con gái, thương cả 2 đứa cháu nhỏ mồ côi mẹ.

Bà Lan không giấu được đau đớn và nước mắt





Tại căn nhà của 2 vợ chồng chị Lưu Thị Kim Hương và anh Lê Khắc Phục (là cha mẹ của nạn nhân Lê Khắc Tùng), chị Hương không nén nổi đau đớn, nhìn di ảnh con trai mà òa khóc.

Nén nỗi đau, chị Hương cho biết gia đình mình chỉ yếu sống bằng nghề bán mũ bảo hiểm. Vì thế cứ khoảng 15 ngày thì phải vào Sài Gòn để lấy hàng. Bình thường Anh Phục vẫn luôn đi lấy hàng một mình. Thế nhưng hôm đó, cháu Tùng (14 tuổi) được nghỉ nên xin bố cho đi theo.

Chị Hương không nén được nỗi đau mất con





Rạng sáng 21/7, anh Phục cùng cháu Tùng lên chuyến xe của nhà xe Anh Trinh, xuất phát từ Hàm Đức đến Thành phố Hồ Chí Minh, cả 2 cha con được xếp vào ngồi cuối xe. Sau tai nạn, anh Phục thì bị thương, còn cháu Tùng thì mãi mãi ra đi.





Trong tiếng nấc nghẹn ngào, anh Phục nói trong đau đớn: “Phải chi lúc lên xe tôi kiên quyết bắt con ngồi bên trong thì giờ con đã không chết, mà người chết phải là tôi mới đúng!”

Theo Phương Hoa/SKCĐ