Hiện trường thảm khốc vụ 2 xe tải đâm trực diện khiến 3 người thương vong ở Lâm Đồng

Theo hình ảnh hiện trường, vào khoảng 2h45, chiếc xe tải mang BKS 51C - 384.03 do tài xế Võ Ngọc Sơn (21 tuổi, ngụ tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) điều khiển chạy theo hướng đi từ Đà Lạt đến TP Hồ Chí Minh. Khi xe đang di chuyển đến đèo Chuối (thuộc huyện Đạ Huoai) thì bất ngờ va chạm trực diện với một xe tải khác mang BKS 51D - 465.83 (chưa rõ người điều khiển) đang dic huyển theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ va chạm mạnh khiến hai xe bị hư hại nặng. Nghiêm trọng hơn, vụ tai nạn khiến anh Ninh Quang Hiếu (20 tuổi, ngụ huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) trên xe tải mang BKS 51D - 465.83 tử vong tại chỗ. Ngoài ra, 2 người khác ở trên 2 xe bị thương rất nặng.

Ít phút sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân đi đường và sống cách đó một đoạn phát hiện sự việc nhanh chóng tổ chức cứu nạn, báo cáo sự việc cho cơ quan Công an. Sau đó, người dân và Công an tổ chức đưa người gặp nạn đi cấp cứu.

Cũng theo hình ảnh ghi nhận tại hiện trường, cú tông trực diện đã khiến chiếc xe tải mang BKS 51C - 384.03 chật bánh lao xuống mương nước gần đèo. Trong khi đó, chiếc xe mang BKS 51D - 465.83 cũng bị đổ và biến dạng hoàn toàn ở phần đầu xe.

Người dân địa phương cho biết, mấy ngày nay thời tiết khá xấu, mưa liên tục khiến đường trơn trượt. Thêm nữa đoạn đèo này đường nhiều khúc quanh co, khó đi. Chỉ cần không quen đường, không chắc tay lái là có thể xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào.

Chiếc xe lao xuống rãnh nước ven đường sau tai nạn

Trước đó, tại đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) cũng xyar ra vụ việc một xe đầu kéo tông trực diện xe máy khiến 1 người tử vong.

Thời điểm xảy ra tai nạn là vào 6h20 ngày 15/7 trên Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc, thuộc xã Đại Lào, TP Bảo Lộc. Khi đó, xe máy do anh Ngueyenx Văn D. (24 tuổi, ngụ huyện Di Linh) điều khiển đang xuống đèo Bảo Lộc (hướng Đà Lạt đi TP Hồ Chí MInh) thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo do Nguyễn Ngọc L. (52 tuổi, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) điều khiển theo chiều ngược lại.

Your browser does not support HTML5 video.

Video hiện trường vụ lật xe du lịch ở Quảng Bình. Nguồn: Tuổi trẻ