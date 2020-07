Không cầm nổi nước mắt khi nghe lời tâm sự của người bố có con chạy GrabBike bị cướp đâm nguy kịch

Vào sáng ngày 20/7, theo nguồn tin Zing News, lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội xác nhận đơn vị đang gấp rút truy tìm hung thủ đâm trọng thương anh N.V.Q (36 tuổi, quê tại huyện Văn Chấn, Yên Bái) – tài xế xe ôm công nghệ Grab Bike để cướp tài sản

Theo thông tin từ phía gia đình nạn nhân, vào khoảng 2h sáng ngày 19/7 vừa qua, anh Q. đã nhận chở khách sang khu vực huyện Gia Lâm. Khi di chuyển đến đê Đuống thuộc địa bàn xã Yên Viên thì bất ngờ có 2 người lạ mặt nhảy ra chặn đường. Hai kẻ này sau đó đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh Q. rồi cướp xe máy và chạy thoát ngay sau đó.

Nạn nhân ngã gục xuống đường sau khi bị đâm nhiều nhát

Bị đâm nhiều nhát, anh Q. choáng váng và ngã gục xuống bên đường nhưng vẫn cố gắng gọi điện thoại và kêu người xung quanh để cầu cứu. Tuy nhiên, do khu vực này khá vắng vẻ và thời gian xảy ra vụ án vào sáng sớm nên mãi tới 20 phút sau người dân quanh đó mới phát hiện ra anh Q.

Lúc này, anh Q. trong tình trạng trọng thương nặng, mất máu nhiều với nhiều vết thương trên người. Ngay sau đó, anh đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang và chuyển lên Bệnh viện Việt Đức trong cùng ngày.

Ông M., bố nạn nhân cho biết: “Khi con tôi đang chở một cô gái mang bầu đến địa phận huyện Gia Lâm thì bị 2 thanh niên mặc áo rằn ri lao ra chặn xe”. Mặc dù sau đó anh Q. đã lập tức đưa tiền, xe và van xin tha mạng nhưng hung thủ vẫn lao vào đâm gục con trai tôi và lấy đi toàn bộ tài sản trên người nó, ông M. kể lại.

Gia đình cho biết anh Q. bị đâm tới 6 nhát ở sườn, lưng và ngực. Anh Q. vừa trải qua cuộc phẫu thuật ở Bệnh viện Việt Đức nhưng hiện vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu.

Khu vực nơi xảy ra vụ án

Hiện tại công an huyện Gia Lâm đang tập trung xác minh, làm rõ và truy bắt đối tượng tình nghi trong vụ án . Tuy nhiên do anh Q. vẫn chưa tỉnh lại nên hiện công an chưa thể lấy lời khai của người bị hại.

Trong thời gian qua, liên tiếp xảy ra các vụ tài xế xe ôm công nghệ bị tấn công, thậm chí là sát hại thương tâm khiến cánh tài xế vô cùng hoang mang và lo lắng. Trao đổi với PV tờ Soha, Trung tá, ThS Đào Trung Hiếu cho biết, để phòng trường hợp bị cướp, các tài xế không nên nhận chở khách quá số người quy định, không chở người vào lúc quá khuya hoặc chở đến những nơi vắng vẻ.

Bên cạnh đó, các tài xế cần cảnh giác khi khách hàng có bất kì biểu hiện đáng ngờ nào như yêu cầu chở theo lộ trình lòng vòng, chỉ đi vào đường quá xấu hay liên tục thay đổi địa điểm đến đồng thời không nên ăn uống bất kì vật gì khách mời.

Ngoài ra, Trung tá Đào Trung Hiếu còn khuyên các tài xế nên mang theo vật phòng thân như côn nhị khúc, gậy gỗ, … để phòng thân, ngừa trường hợp xấu xảy ra.

Your browser does not support HTML5 video.

Mãi tới 20 phút sau, tài xế mới được người dân phát hiện