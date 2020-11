Kinh hoàng tiếng kêu cứu lúc rạng sáng của tài xế xe ôm bị đâm chết bởi 10 nhát dao trí mạng

Tin tức mới nhất ngày 12/11, Dân Trí đưa tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Buôn Ma Thuột thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một tài xế xe ôm xảy ra trên địa bàn vào rạng sáng cùng ngày.



Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng đã huy động hàng chục trinh sát tiến hành truy bắt nghi phạm sớm nhất có thể.

Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4h sáng 12/11, nam tài xế xe ôm Nguyễn Văn Đông (SN 1965, ngụ huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) nhận chở một khách nam đến địa chỉ là 327 đường Y Moal (phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột).



Vị khách này nói đi gặp người quen, tuy nhiên khi đi đến một khu vực vắng người, ông Đông bỗng bị người ngồi sau rút dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào lưng, mặt và cổ. Quá sợ hãi, ông Đông vội vàng kêu cứu rồi bỏ chạy được khoảng 20m, đến gần một nhà dân thì gục xuống. Nghi phạm sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường vì sợ bị phát hiện.

Đôi dép nạn nhân bị bỏ lại



Theo CAND, ngay khi nghe tiếng kêu cứu, một số người dân gần đó đã trình báo vụ việc lên Công an phường Tân Lợi và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Đông đã tử vong khi đang trên đường tới Theo CAND, ngay khi nghe tiếng kêu cứu, một số người dân gần đó đã trình báo vụ việc lên Công an phường Tân Lợi và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Đông đã tử vong khi đang trên đường tới Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.



Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, nạn nhân được đưa vào viện với 10 vết đâm trên người nhưng đã tử vong. Hiện tại, thi thể nạn nhân đã được đưa vào nhà xác bệnh viện để công an khám nghiệm.



Lực lượng chức năng thông tin, dù tài xế xe ôm mặc đồ Grab nhưng lại không phải là tài xế của đơn vị này. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.



