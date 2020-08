CĐM xôn xao vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến tàu hỏa khiến 1 người chết ở Giải Phóng, Hà Nội

Tài khoản facebook Vũ Văn Đoàn đăng trên nhóm kín Trùm Trà Đá nội dung: "Ngay bây giờ tại đường Giải Phòng. Chèn chết 1 người các bác ạ". Bên dưới đoạn thông tin này, chủ tài khoản Vũ Văn Đoàn cũng đăng tải thêm 2 hình ảnh liên quan.

Bài đăng trên mạng xã hội

Theo biển thông báo lọt vào khung ảnh thì vụ trí xảy ra tai nạn là ở Giải Phóng. Vị trí đó cách khu đô thị Ecopark khoảng 14km.

Một số bình luận trên mạng xã hội

Mới đăng tải trên mạng xã hội được khoảng 20 phút, bài đăng này đã nhận được hàng trăm bình luận, gần 1000 cảm xúc buồn.

Rất nhiều người bình luận bên dưới để theo dõi diễn biến vụ tai nạn. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thông tin chính thức nào được đưa ra. Hầu hết quan điểm cá nhân của người dùng facebook.

Đa số người dùng đều cho rằng, tàu hỏa chạy "kinh lắm", phóng, rú ga ầm âm. Một số người khác cho rằng, vụ tai nạn xảy ra ngay gần Bến xe nước ngầm.

Một số người khác cho rằng, tàu chạy trên ray có khung đường riêng. Khi tàu chạy qua hầu hết có nhân viên đường sắt chỉ đường, kéo rào chắn và có đèn giao thông. Vì vậy, người đi đường bộ cũng cần quan sát để tránh tai nạn nguy hiểm.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện chưa biết thực hư vụ tai nạn này ra sao nhưng cư dân mạng đang rất hoang mang. Có rất nhiều người đang tìm kiếm thông tin về vụ việc này.

Liên quan đến tai nạn đường sắt, vào tháng 7/2019 tại Hà Nội cũng xảy ra vụ tai nạn, một người qua đường tàu đi vệ sinh thì bị tàu hỏa đâm tử vong.

Cụ thể, ông Hoàng Văn Quý (SN 1954, quê Hậu Lộc, Thanh Hóa), trong lúc băng qua đường sắt nhưng do thiếu quan sát đã bị tàu hoả đi qua cán tử vong.

Theo nhân chứng kể lại, nạn nhân đi xe đạp trên đường Giải Phóng, khi đến hồ Linh Đàm thì dừng xe băng qua đường tàu đi vệ sinh. Khi quay lại do không chú ý quan sát nên đã bị tàu hỏa Bắc - Nam đâm tử vong.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an phường Hoàng Liệt và Công an quận Hoàng Mai đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ vụ tai nạn.

