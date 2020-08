Thai phụ 15 tuần tuổi tử vong ở phòng khám tư: Đã có 2 con, đang mang thai đứa thứ 3 thì đi phá

Tối ngày 3/8, Công an phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội ) cho biết, đơn vị đã báo cáo vụ việc một phụ nữ mang thai 15 tuần tuổi tử vong tại phòng khám tư lên Công an quận Cầu Giấy. Cơ quan điều tra Công an quận Cầu Giấy đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra, xác minh nguyên nhân tử vong của sản phụ này.