Vụ thảm án ở Điện Biên: 4 tờ giấy ghi nợ tiết lộ số tiền hàng tỷ đồng, có dấu hiệu đòi nợ thuê

Công an phát hiện 4 mảnh giấy ghi nợ trên người các nạn nhân. Qua trích xuất camera phát hiện một nhóm người nghi đòi nợ thuê tìm tới nhà ông Lực.

Chiều 20/6, đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, công an tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp cùng Trung tâm Pháp y tỉnh, Viện Kiểm sát tỉnh, Công an huyện Tuần Giáo và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập các tài liệu liên quan đến vụ thảm án khiến 3 người chết.

Theo Dân Việt, tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện trên người nạn nhân Thu có 4 tờ giấy vay nợ (bản photo) ghi rõ tổng số tiền 1 tỷ 570 triệu đồng. Các giấy tờ thể hiện, bên cho vay là bà Trần Thị Thu, bên nợ là bà Nguyễn Thị Triệu (vợ ông Đàm Văn Lực).

Một người hàng xóm cho hay, vợ chồng anh Lực trước đây chạy ô tô buôn bán thóc lúa, ngô, khoai nhưng thời gian gần đây không rõ làm gì chỉ biết nhà có nhiều mảnh đất mặt đường giá trị.

Một nguồn tin tiết lộ với Nhịp sống Việt rằng, ở địa phương ngoài vay tiền của vợ chồng anh Chung thì anh Lực còn vay mượn của khá nhiều người khác, tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Một lãnh đạo UBND thị trấn Tuần Giáo tiết lộ, vợ chồng ông Chung có cho ông Lực vay số tiền lớn lên tới vài tỉ đồng. Nhiều lần đòi nợ không được, gia đình ông Chung đã làm đơn đề nghị Công an huyện Tuần Giáo hỗ trợ giải quyết. Khi công an chưa kịp can thiệp thì vợ chồng ông Chung kéo tới nhà ông Lực đòi nợ và xảy ra vụ án mạng thương tâm này.

Quá trình điều tra, xác minh ban đầu, công an nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của đòi nợ thuê. Nguồn tin từ công an tỉnh Điện Biên, qua trích xuất camera của nhà Đàm Văn Lực cho thấy, sáng nay vợ chồng Chung, Thu cùng một số người khác đến nhà Lực để đòi nợ.





Khi Lực ra mở cửa cho vợ chồng anh Chung vào nhà thì khóa cổng lại. Sau đó, Lực dùng 2 con dao chém chết Chung tại chỗ và chém chết Thu tại cánh đồng cách nhà khoảng 30m.



"Việc điều tra ban đầu có cơ sở để xác định vợ chồng Chung, Thu thuê nhóm đối tượng lạ mặt đi cùng để đòi nợ thuê", lãnh đạo công an tỉnh Điện Biên thông tin.



Theo lời của vị lãnh đạo công an tỉnh Điện Biên, sau khi xảy ra vụ việc các đối tượng đòi nợ thuê đi cùng vợ chồng Chung, Thu đã bỏ chạy trên 2 chiếc ô tô mang kiểm soát 21. Cơ quan điều tra đã tạm giữ 4 đối tượng được cho là thuộc nhóm đòi nợ thuê có liên quan đến sự việc.

Công an tỉnh Điện Biên đang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Yên Bái truy bắt các đối tượng còn lại. Các cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ vụ án.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 8h ngày 20/6, người dân đi ra cánh đồng tại khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo thì phát hiện thi thể một người phụ nữ độ 40 tuổi trong tư thế nằm ngửa. Nạn nhân được phát hiện có nhiều vết thương nghiêm trọng.

Cách cánh đồng không xa, người dân tiếp tục phát hiện hai người đàn ông bị trọng thương trong ngôi nhà gần đó nên nhanh chóng huy động mọi người đưa đi cấp cứu. Vụ án mạng khiến 3 người chết, trong đó một cặp vợ chồng. Nguyên nhân vụ việc được xác định là do mâu thuẫn tiền bạc.

