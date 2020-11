Hoảng sợ cảnh thang máy rơi tự do ở chung cư cao tầng Hà Nội khiến nhiều người bị thương

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động , ngày 30/11 lực lượng chức năng tại Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội ) cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh và điều tra nguyên nhân vụ rơi thang máy tự do xảy ra ở tòa chung cư B10A Nam Trung Yên (Cầu Giấy).

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 29/11 khoảng 10 người khi đang sử dụng thang máy ở chung cư B10A Nam Trung Yên thì thang máy bất ngờ rơi tự do.

Nơi xảy ra vụ việc

Công an phường Trung Hòa cho biết, thang máy rơi tự do qua các tầng đã có nhiều người bị thương. Ngay sau vụ việc, những người này đã được đưa vào Bệnh viện kiểm tra, thăm khám.

Liên quan đến vụ việc, lực lượng chức năng cho biết, ngoài trường hợp bà Lê Thị Tuất (87 tuổi) bị gãy chân, đang được cấp cứu tại bệnh viện thì đa số những người còn lại sau khi kiểm tra Sức Khỏe đã được cho ra về.

Tuy nhiên, công an quận Cầu Giấy đánh giá đây là vụ việc nghiêm trọng, nhưng may mắn là không có ai thiệt mạng. Qua tìm hiểu được biết, tòa nhà B10A của chung cư Nam Trung Yên được đưa vào sử dụng tử tháng 5/2012, chủ đầu tư là Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico).

Ảnh cắt từ camera

Tòa nhà này được xây dựng phục vụ cho việc tái định cư, thiết kế 17 tầng với 4 thang máy và 4 cầu thang bộ. Sau nhiều năm không có ban quản trị, đến năm 2018 những người dân ở đây mới bầu và thành lập ban quản trị để quản lý tòa nhà.

Bên cạnh đó, ban quản trị cũng ký hợp đồng thuê một đơn vị tu sửa và bảo trì thang máy. Thế nhưng, các cư dân ở đây vẫn liên tục phản ánh việc thang máy hay gặp sự cố nguy hiểm.





Theo ANTĐ, chỉ huy công an Phường Trung Hòa cho biết, đơn vị đang cùng với các đội nghiệp vụ của công an quận Cầu Giấy, cơ quan chức năng tiến hành làm rõ trách nhiệm của những bên có liên quan như Ban Quản trị, đơn vị tham gia bảo dưỡng hệ thống thang máy trên.

