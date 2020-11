Lạnh người thi thể nam thanh niên 21 tuổi treo cổ tự tử tại cửa hàng xe máy sau tin nhắn từ biệt

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại toà nhà CT3 CX3 KĐT Bắc Linh Đàm, Bằng Liệt (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Vào khoảng 7h sáng ngày 11/11, khi mở cửa hàng ở tầng 1, một người đàn ông hoảng sợ khi phát hiện nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ ở trong cửa hàng.

Hiện trường vụ việc



Ngay lập tức, người dân đã thông báo vụ việc lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an quận Hoàng Mai đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.



Danh tính nạn nhân được xác định là T. (21 tuổi, trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội). T. là nhân viên của cửa hàng sửa chữa xe máy này và sinh sống luôn ở đây.



Liên quan đến vụ việc, một người dân dẫn lại lời kể của bạn thân nạn nhân cho biết, trước đó vào đêm 10/11 T. có nhắn tin và gửi lời tạm biệt cho người này. Tuy nhiên khi đó đã quá muộn, người bạn đã đi ngủ và không đọc được tin nhắn.

Nguyên nhân vụ việc vẫn được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ



Đến sáng nay tỉnh dậy, người này mới đọc tin nhắn liền hốt hoảng chạy ra cửa hàng kiểm tra thì mọi chuyện đã muộn.



Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thi thể nạn nhân đã được cơ quan công an bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.



Hiện, nguyên nhân vụ việc vẫn được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

