Bắt khẩn cấp thầy giáo 9x hiếp dâm nữ sinh 12 tuổi 2 lần còn quay lại clip nóng

Tin tức mới nhất ngày 1/11, theo Vietnamnet thông tin, Công an quận 9 (TP.HCM) vừa ra quyết định bắt khẩn cấp đối tượng D.V.L (SN 1993, quê Đồng Nai) và lập hồ sơ chuyển giao cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra, xử lý về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Qua tìm hiểu được biết, L. hiện đang là giáo viên của một trường cấp 2 trên địa bàn thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương). L. cũng đã lấy vợ và có con.





Theo Thanh Niên, vào khoảng tháng 7/2020, L. có quen biết và kết bạn với nữ sinh tên T. (12 tuổi, ngụ tại phường Long Bình, quận 9) qua mạng xã hội . Sau một thời gian nói chuyện, cả hai nảy sinh tình cảm với nhau.

Ảnh minh họa

Sau đó, L. chạy xe máy qua phường Long Bình chở em T. vào khách sạn. Tại đây, cả 2 đã quan hệ tình dục và L. còn lấy điện thoại quay lại clip nóng.

Đến ngày 26/10, L. gửi clip nóng qua điện thoại của em T. Hai ngày sau đó, đối tượng tiếp tục qua đón em T. và chở nữ sinh vào khách sạn để ân ái.

Tuy nhiên, khi em T. về nhà thì bị gia đình phát hiện, kiểm tra điện thoại phát hiện clip nên đã trình báo vụ việc lên cơ quan công an. Xác định L. quan hệ với nữ sinh 12 tuổi là phạm tội hiếp dâm, công an đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối tượng này.

Công an quận 9 đã điều tra, thực hiện giám định, lấy lời khai nhân chứng và hai bên đối tượng. Công an xác định thầy L. quan hệ với em T. 2 lần tại khách sạn. Tuy nhiên, L. cho biết những lần đó nạn nhân đều đồng ý.





Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc nên Công an quận 9 đã chuyển giao Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của Pháp luật



Theo TN/SKCĐ