Lời khai kinh tởm của `yêu râu xanh` đội lốt thầy giáo: Vì 2 nữ sinh dễ thương nên mới sờ vùng kín

Sáng 17/6, Công an huyện U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang ) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Châu (SN 1971; giáo viên Trường Tiểu học Minh Thuận 1, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng) để điều tra về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi theo quy định của Pháp luật

Trước đó, sáng 11/6, Công an huyện U Minh Thượng nhận được đơn tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân. Nội dung đơn thư tố cáo việc em N. (SN 2012) và H. (SN 2012), học chung lớp 2 tại Trường Tiểu học Minh Thuận 1 bị thầy giáo Châu sàm sỡ tại nhà vệ sinh của trường.

Sau khi cơ quan Công an tiếp nhận thư tố giác 1 ngày thì vào sáng hôm sau (17/6), thầy giáo Châu đã uống thuốc diệt cỏ tự tử. Tuy nhiên, người thân đã phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu

Bước đầu, Châu thừa nhận do thấy cháu N. và H. dễ thương nên đã dùng tay sờ vào vùng kín của hai nữ sinh này từ đầu tháng 6 đến khi gia đình phát hiện.

Chân dung thầy giáo "yêu râu xanh"

Từ lời khai của Châu, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh Thượng có đủ cơ sở để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với thầy giáo này.

Sự việc được xác định xảy ra tại lớp học Tin học của Nhà văn hóa Thiếu nhi TPHCM. Em nữ sinh đang học lớp 7, học thêm lớp Tin học tại đây mới khai giảng ngày 26/10/2019.

Dược biết, lớp mới mở được mấy buổi nhưng nghe con kể thầy giáo có nhiều hành động kỳ quặc làm con khó chịu nên bố mẹ của nữ sinh đã đến lớp theo dõi và quay hình.

Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, lãnh đạo Nhà Thiếu nhi TPHCM đã yêu cầu thầy giáo xuất hiện trong đoạn video làm bản tường trình toàn bộ sự việc. Sau đó, Nhà thiếu nhi TP Hồ Chí Minh đã quyết định hôi việc với thầy giáo này.

