Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trong tư thế treo cổ ở nhà để xe tang lễ

Ngay sau đó sự việc được trình báo đến chính quyền địa phương. Ông Định Văn Thọ - Chủ tịch UBND xã Trung Giã cho biết, khi nhận được tin báo, chính quyền xã đã thông báo cho công an xã và Công an huyện Sóc Sơn tổ chức phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi.

“Thi thể nạn nhân đã chết nhiều ngày nên đang trong quá trình phân hủy. Chúng tôi chưa xác định được danh tính nạn nhân”, vị lãnh đạo xã cho hay.

Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường

Theo cơ quan Công an, sau khi tổ chức khám nghiệm hiện trường , lực lượng chức năng đã thực hiện các thủ tục chôn cất thi thể nạn nhân. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, vào đầu tháng 3/2020, người dân xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, Hà Nội phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trên cột điện đường dây 500 kV. Gần đó là chiếc xe máy biển kiểm soát 61-H8.

Ngay sau đó sự việc được trình báo lên chính quyền địa phương và Công an . Trao đổi với Chủ tịch UBND xã Tốt Động thì được biết, nạn nhân là Đ.Đ.H. (40 tuổi).

"Người này ở Bình Phước, gần đây có về quê thăm bố mẹ tại Chương Mỹ thì xảy ra sự việc. Ban đầu cơ quan chức năng xác định anh này tự treo cổ", vị này nói.

