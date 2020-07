Tiết lộ danh tính thi thể nổi lập lờ trên mặt hồ Tây khiến nhiều người dân hoảng hồn

Theo nguồn tin trên mạng xã hội , khoảng 16h ngày 25/7, người dân ở khu vực hồ Tây phát hiện vật thể lạ trôi lập lờ trên mặt nước. Khi ra sát mép lan can thì nhận ra đó là thi thể một cô gái.

Ít phút sau, thi thể này trôi dạt vào bến nước thuộc địa bàn phường Xuân La. Người dân phát hiện sự việc nhanh chóng trình báo đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, trục vớt thi thể nạn nhân lên bờ.

Theo nguồn tin từ Saostar, nạn nhân được xác định là nữ giới, sinh năm 1996, quê ở Nghệ An. Thi thể nạn nhân sau khi được đưa lên bờ đã được tổ chức khám nghiệm tử thi.

Được biết, Công an quận Tây Hồ vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân này. Đồng thời liên lạc với thân nhân đến nhận bàn giao thi thể đưa về an táng.

Người dân hiếu kỳ kéo nhau đến theo dõi Công an trục vớt thi thể nạn nhân

Trước đó vào đêm ngày 2/6, người dân đi xung quanh hồ Tây đoạn đường Nguyễn Thị Thập cũng phát hiện thi thể một nam giới nổi trên mặt nước. Ngay sau đó sự việc được trình báo đến Công an.

Bước đầu xác định nạn nhân là nam giới, sinh năm 1976, quê ở Thanh Hóa. Người này không phải dân sống địa bàn phường Nhât Tân.

Đến sáng 3/6, lãnh đạo Công an phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong trên Hồ Tây mới được phát hiện. Nguyên nhân ban đầu có thể nạn nhân tử vong do đuối nước.

Trước đó nữa vào ngày 18/5, người dân cũng phát hiện một thi thể nam giới nổi trên mặt Hồ Tây nên đã trình báo Công an. Ngay sau đó, Công an phường Yên Phụ đã phối hợp với Công an quận Tây Hồ trục vớt nạn nhân lên bờ.

Ngay sau đó, người nhà nạn nhân có mặt nhận diện thi thể. Công an tổ chức khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong.

