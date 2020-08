Dân làng tá hỏa phát hiện xác con trai chủ nhà dưới ao khi đang hộ dọn dẹp sau đám cháy

Ngày 13/8, lãnh đạo xã Thạch Lương (thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái ) xác nhận, trên địa bàn xã mới xảy ra một vụ hỏa hoạn tại nhà ông Hoàng Văn Hặc (trú tại thôn Hà Khem, xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ). Sau khi vụ cháy xảy ra lại tiếp tục phát hiện thi thể con ông H. trôi lập lời dưới ao nước sau nhà.

Cũng theo thông tin từ lãnh đạo xã Thạch Lương, con ông Hoàng Văn Hoặc là anh Hoàng Văn Thuật (33 tuổi) lấy vợ và sinh sống ở xã Mường Cơi, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Sau khi phát hiện anh Thuật thần kinh không bình thường nên gia đình đón về sinh sống ở nhà tại xã Thạch Lương.

Khoảng 11h ngày 13/8, ông Hặc nhắc con đi ngủ sớm để sáng mai đi khám bệnh. Nhưng anh Thuật không nghe lời mà cầm dao định cắt dây điện. Thấy vậy, ông Hặc ngăn cản thì anh Thuật ra tay định hành hung bố. Biết con trai lên cơn, ông Hặc nhanh chóng bỏ chạy.

Thấy bố bỏ chạy, anh Thuật cài chốt cửa và dùng bình ga châm lửa đốt nhà. Hậu quả, căn nhà gỗ của 3 gian và toàn bộ tài sản bị cháy rụi.

Nơi phát hiện thi thể anh Thuật

Đến sáng hôm sau, hàng xóm sang giúp gia đình ông Hặc dọn dẹp. Trong lúc dọn ở khu vực sau nhà thì phát hiện thi thể anh Thuật trôi lập lờ dưới ao nước.

Người dân đã trục vớt thi thể anh Thuật lên bờ và trình báo cơ quan chức năng . Công an và đơn vị pháp y vào cuộc tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

Trước đó vào năm 2019 tại Đắk Lắk cũng xảy ra một vụ việc đau lòng, con trai tâm thần chém tử vong bố khi đang nằm ngủ.

Cụ thể, nạn nhân là ông Lãnh Văn Toàn (SN 1977, ngụ xã Ea Tir, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk). Kẻ gây án là Lãnh Thanh Sơn (SN 1996, con trai ông Toàn).

Khoảng 14h ngày 20/11/2019, ông Toàn đang nằm ngủ dưới nền nhà thì bị Sơn dùng dao chém vào cổ. Nhát dao chí mạng khiến ông Toàn tử vong tại chỗ.

Sau đó hàng xóm phát hiện sự việc và trình báo Công an . Theo các nhân chứng, Sơn là bệnh nhân tâm thần mấy năm nay nên khi gây án không chủ được hành vi của mình.

Theo Thanh Mai/SKCĐ