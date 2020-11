Nhân chứng sợ hãi kể lại cảnh tượng lúc phát hiện thi thể người phụ nữ lìa đầu tại chung cư Quận 7

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Quấy rối nhầm nữ cao thủ, tên biến thái bị đánh cho te tua rồi bị bắt ngay sau đó

Bị sàm sỡ trên phố, cô gái tên Li (Trung Quốc) đã chống trả quyết liệt khiến tên biến thái phải nhận đòn đau rồi bị công an bắt sau đó. Hành động dũng cảm của cô đã nhận được nhiều lời khen của cộng đồng mạng.