Kinh hãi phát hiện thi thể người phụ nữ mặc đồ phật tử, cổ bị siết dây dù đang phân hủy nặng

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, chiều 10/10, Công an quận 12 (TP Hồ Chí Minh) đang điều tra , làm rõ nguyên nhân tử vong của một người phụ nữ trung tuổi.





Cụ thể, khoảng 11h cùng ngày, người dân sống gần bờ sông Vàm Thuật (đoạn khu phố 2, phường An Phú Đông, quận 12, TP Hồ Chí Minh) thì phát hiện một thi thể người trôi lập lờ dưới sông nên đã hô hoán một số người dân khác đưa thi thể lên bờ rồi trình báo Công an.





Ít phát sau, Công an phường An Phú Đông và Công an quận 12 có mặt bảo vệ hiện trường, tổ chức lấy lời khai nhân chứng. Đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm tử thi.





Theo báo cáo sơ bộ, nạn nhân là nữ, khoảng 40 đến 50 tuổi. Khi được phát hiện, nạn nhân mặc đồ phật tử màu lam, áo khoác phật tử màu nâu. Trên cổ nạn nhân phát hiện bị dây dù quấn chặt, người không có giấy tờ tùy thân. Thi thể đang trong quá trình phân hủy nặng.





Hiện thi thể đã được chuyển về nhà xác để các bác sĩ pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi, lấy mẫu phẩm phân tích ADN để xác định danh tính nạn nhân

Cơ quan chức năng đưa thi thể nạn nhân về khám nghiệm tử thi





Liên quan đến vụ việc này, Công an quận 12 kêu gọi người nhà hoặc ai biết thông tin liên quan đến nạn nhân thì trình báo cơ quan chức năng.





Cách đây 2 ngày, công an Quảng Nam cũng nhận được tin báo về việc phát hiện thi thể phụ nữ đang phân hủy nặng ở nhà một người dân.





Cụ thể, tối ngày 8/10, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, thi thể được phát hiện trong tình trạng phân hủy nặng, trên người có quấn khăn. Địa điểm phát hiện thi thể là ở nhà ông Phan Hoàng Th. (ngụ tại thôn Tây Lộc, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh).





Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 cùng ngày, ông Th. trở về nhà ở thôn Tây Lộc, xã Phú Ninh thì tá hỏa phát hiện 1 thi thể đang phân hủy. Trên thi thể có quấn khăn nên nhanh chóng trình báo Công an.





Nhận được tin báo, Công an vào cuộc khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong. Sau quá trình điều tra phát hiện, nạn nhân là chị Võ Thị Huệ (18 tuổi, ở xã Tam Thành, huyện Phú Ninh). Nạn nhân tử vong cách thời điểm được phát hiện khoảng 20 ngày.





Công an nhanh chóng tiến hành điều tra nghi phạm và xác định được là đối tượng Phan Thanh Tâm (22 tuổi, ở xã Tam Lộc). Sau khi siết cổ nạn nhân đến chết, Tâm bỏ trốn xuống tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.





Công an phối hợp với gia đình vận động Tâm ra đầu thú. Đến sáng 9/10, Công an di lý Tâm về Quảng Nam phục vụ công tác điều tra.

Your browser does not support HTML5 video. Giết bạn gái, phân xác phi tang





Theo Thanh Mai/SKCĐ