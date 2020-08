Kinh hãi phát hiện thi thể nữ giới mất đầu, mất tay trôi lập lờ trên sông Sài Gòn

Theo nguồn tin từ Công an TP Hồ Chí Minh, khoảng 8h sáng nay (21/8), người dân đi sà lan trên sông Sài Gòn đoạn qua khu vực phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương phát hiện một phần thi thể người trôi lập lờ trên mặt sông. Sợ nước lớn thi thể trôi đi mất nên người dân kéo phần thi thể này lên bờ rồi trình báo lực lượng chức năng.

Ít phút sau, Công an phường Vĩnh Phú có mặt ghi nhận sự việc, phong tỏa hiện trường để tổ chức khám nghiệm tử thi. Bước đầu xác định thi thể là nữ giới. Thi thể chỉ còn phần chân, phần bụng dưới, mất tay, đầu, chân trái bị cụt, 2 bàn chân cũng không còn. Thi thể đang trong tình trạng phân hủy nặng.

Công an TP Thuận An sau đó đưa thi thể về nhà xác để tổ chức giám định pháp y, xác định danh tính để điều tra rõ nguyên nhân. Liên quan đến vụ việc này, Công an kêu gọi ai có người thân mất tích thì đến trụ sở Công an TP Thuận An trình báo.