Công nhân nhà máy xử lý rác chết đứng phát hiện thi thể thai nhi lẫn trong rác thải ở Cà Mau

Theo thông tin có được, khoảng 14h40 ngày 11/6, UBND phường Tân Xuyên nhận được tin báo từ phía Nhà máy xử lý rác thải của thành phố về việc phát hiện thi thể thai nhi đang trong qáu trình phân hủy.

Theo người phát hiện sự việc, trong lúc đang phân loại rác trên băng chuyền thì tá hoảng phát hiện thi thể thai nhi. Theo quan sát, thai nhi dài khoảng 20cm, có đầy đủ tứ chi, phần bụng thai nhi có dấu hiệu bị vỡ... Thai nhi đang trong thời kỳ phân hủy nên ngay tại hiện trường chưa xác định được giới tính nạn nhân.

Khu vực phát hiện thi thể thai nhi

Nhận được tin báo, Công an huyện An Minh và Công an xã Đông Hưng B đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phòng tỏa hiện trường và trục vợt thi thể đứa trẻ xấu số. Đội CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang và lực lượng pháp y cũng nhanh chóng tới hiện trường, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.