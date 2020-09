Điều tra cái chết bất thường 5h sáng của thiếu niên 16 tuổi, nằm bất động trước sân nhà ông bà ngoại

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động , UBND xã Đại Nghĩa (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam ) chiều 12/9 cho biết, lực lượng công an đang tiến hành phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân cái chết của một thiếu niên 16 tuổi trên địa bàn.



Theo thông tin ban đầu từ Tiền Phong, vào khoảng 5h sáng ngày 12/9, Theo thông tin ban đầu từ Tiền Phong, vào khoảng 5h sáng ngày 12/9, gia đình bất ngờ phát hiện em Huỳnh Viết Kh. (16 tuổi, trú thôn Đại Phú, xã Đại Nghĩa) nằm bất tỉnh trước sân nhà.



Mọi người nghĩ em ngủ quên nên đến gọi dậy, ai ngờ lúc này mới tá hỏa khi phát hiện Kh. đã tử vong. Ngay lập tức, ngời dân đã báo cáo vụ việc lên cơ quan công an.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân



Nhận được tin báo, Công an huyện Đại Lộc nhanh chóng phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành lấy thông tin từ những người xung quanh, khám nghiệm tử thi nạn nhân để phục vụ cho công tác điều tra.



Qua tìm hiểu được biết, bố Kh. đã bỏ em từ khi còn nhỏ, mẹ Kh. thì đi làm ăn xa. Thời gian qua, thiếu niên 16 tuổi ở nhà và sống cùng ông bà ngoại.



Mới đầu tháng 9 vừa qua cũng xảy ra vụ việc 2 người đàn ông Mới đầu tháng 9 vừa qua cũng xảy ra vụ việc 2 người đàn ông tử vong bất thường trong nhà nghỉ ở số 42, phường Tân Tạo, Bình Tân (TP Hồ Chí Minh).



Theo chủ nhà nghỉ, trước đó có 2 người đàn ông đến thuê phòng nghỉ. Nhưng đến khoảng 8h sáng nay (2/9) thì không thấy xuống trả phòng nên nhân viên buộc phải nên gõ cửa phòng hỏi song vẫn không thấy ai trả lời.



Cảm thấy nghi ngờ, nhân viên nhà nghỉ nhanh chóng dùng chìa khóa dự phòng mở phòng kiểm tra. Cánh cửa vừa mở ra thì tá hỏa phát hiện 2 vị khách đã tử vong từ bao giờ. Trong phòng có mùi thuốc rầy nồng nặc.



