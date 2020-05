Hé lộ nguyên nhân thiếu niên bị đâm 7 nhát trong căn nhà hoang ở Đồng Nai

Theo tin từ Công an xã Phước Thái (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai ), khoảng 14h ngày 20/5, đơn vị nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có hai thanh niên đang đánh nhau trong ngôi nhà bỏ hoang nằm cạnh QL51 (ấp 1B, xã Phước Thái) nên nên đã tổ chức lực lượng đến hiện trường xử lý.

Tại hiện trường phát hiện thiếu niên tên Lê Tấn Khang (SN 2005, ngụ tại ấp 1A, xã Phước Thái) nằm bất động dưới đất. Ngoài ra còn phát hiện đối tượng Nguyễn Chí Công (SN 1986, sống lang thang) đang dùng chân dẫm đạp lên người thiếu niên Khang. Trên tay Công còn có một con dao tự chế có dính máu nghi của Khang.

Công an đã tiến hành khống chế đối tượng Công, đồng thời đưa thiếu niên Khang đến Bệnh viện để cấp cứu. Thiếu niên Khang có nhiều vết thương trên cơ thể, bị mất máu. Vết thương nặng nhất là ở vùng bụng, ruột lòi ra bên ngoài.

Công bị áp giải về trụ sở Công an xã làm việc. Tại đây, Công khai do Khang dùng gạch đập vào đầu nên Công đã dùng con dao tự chế thủ sẵn trong người đâm 7 nhát vào đầu, bụng của Khang.

Hiện tại, Sức Khỏe của Khang đang ổn định trở lại, song do vết thương nghiêm trọng nên vẫn đang được theo dõi chặt chẽ.

Sau khi có một số thông tin cơ bản, Công an xã đã chuyển hồ sơ vụ án, đối tượng Công lên cho Công an huyện Long Thành tiếp tục thụ lý theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

