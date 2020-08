Thiếu nữ 16 tuổi bị khống chế, hiếp dâm khi đi tập thể dục trong công viên Bạch Dương lúc tối muộn

Cụ thể, khoảng 22h ngày 7/8, thiếu nữ tên N. (16 tuổi, ngụ tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận ) đi vào Công viên Đồi Dương để tập thể dục . Khi cảm thấy thấm mệt, N. di chuyển ra một ghế đá trong công viên ngồi nghỉ.

Đúng lúc này, một gã thanh niên lạ mặt đi lại ngồi gần N. rồi bất ngờ rút dao trong người kề vào cổ, khống chế. Đồng thời đẩy nạn nhân vào bụi rậm và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Khi đang quyết liệt chống trả hành vi đê hèn của gã "yêu râu xanh" thì N. phát hiện loáng thoáng có ánh đèn pin nên đã nhanh chóng la hét lớn để cầu cứu.

Nghe thấy tiếng hét lớn của cô gái trẻ, ngượi bảo vệ trong công viên chạy lại kiểm tra. Thấy có người gã "yêu râu xanh" nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường

Công viên Đồi Dương - nơi xảy ra vụ hiếp dâm thiếu nữ 16 tuổi

Sau khi sự việc xảy ra, N. đã trình báo Công an. Nhận được tin báo, Công an TP Phan Thiết vào cuộc điều tra, trích xuất camera an ninh trong khu vực để khoanh vùng nghi can.

Sau khi có nhận diện nghi can, Công an TP Phan Thiết cho nạn nhân nhận dạng và xác định Đ.V.P. là hung thủ gây án. Bước đầu, P. đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan Công an vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra , đưa thiếu nữ N. đi làm giám định để có cơ sở buộc tội gã "yêu râu xanh".

Trước 1 ngày, Công an huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) cũng nhận được tin báo án về việc một người phụ nữ dừng mặc áo mưa bị gã đàn ông lạ mặt đi bộ dùng dao khống chế yêu cầu chở đến khu đất trống hiếp dâm rồi trói tay, lấy tiền, điện thoại và xe máy.

Sau khi vụ việc xảy ra, người phụ nữ này đã trình báo Công an huyện Hóc Môn. Đơn vị đã vào cuộc điều tra và đang truy bắt hung thủ gây án.

