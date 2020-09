Chặt củi ở nơi vắng vẻ, thiếu nữ 19 tuổi bị gã `yêu râu xanh` khống chế hiếp dâm

Công an huyện Tân Kỳ ( Nghệ An ) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đậu Hồng Sơn (SN 1963, trú tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ) về hành vi hiếp theo quy định của Pháp luật