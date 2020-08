Thiếu nữ 17 tuổi kinh hãi kể lại thời điểm bị đánh hội đồng, lột đồ, quay clip tung lên mạng

Công an huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định ) cho biết, đơn vị nhận được đơn tố cáo của ông Trần Quốc Việt (42 tuổi; ngụ phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) về việc con gái ông là T.Đ.Th. (17 tuổi) bị một nhóm thanh niên bắt cóc, đánh đạp, lột đồ, quay clip rồi tung lên mạng xã hội

Theo đơn trình báo của ông Việt, sự việc xảy ra như sau: Khoảng 12h ngày 9/8, cháu Th. đang ở nhà thì thanh niên tên Tiến (ngụ tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, người yêu Th.) chạy xe máy đến chở đi uống nước. Đang đi đường thì Tiến điều khiển xe rẽ sang một hướng khác đưa Th. đến căn nhà ở xóm 2, thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước.

Tại đây có một nhóm thanh niên khoảng 7 người đã chờ sẵn. Khi thấy Th. đi vào, nhóm người này thay nhau hành hung, nhục mạ, lột đồ, rồi quay clip tung lên mạng xã hội.

Nạn nhân cho biết: "Lúc tiến chở đến ngôi nhà ấy thì cháu thấy có 4 người con trai, 3 người con gái đang chờ sẵn. Họ bắt cháu nhốt vào trong nhà rồi 3 người con gái thay nhau đánh cháu. Họ tát lia lịa vào mặt, đánh vào đầu cháu. Đau quá, cháu quỳ xuống van xin nhưng họ không thay thứ. Họ tiếp tục đánh đập, lột đồ cháu rồi quay clip đến gần 1 tiếng đồng hồ mới chịu thả ra".

Nói về hoàn cảnh gia đình nạn nhân, bà Trần Thị Ánh (68 tuổi, bà nội của Th.) cho biết, bà là thương binh, gia đình có Mẹ Việt Nam anh hùng và 2 người là liệt sĩ. Bố của cháu Th. cũng bị ảnh hưởng chất độc màu da cam, mới được điều trị. Còn cháu Th. cũng bị di chứng chất độc màu da cam, từ nhỏ đã khù khờ, trí tuệ kém hơn các bạn bè cùng trang lứa... Vì thế, cháu nghỉ học từ sớm.

Nhận được đơn trình báo của ông Việt, Công an huyện Tuy Phước vào cuộc xác minh thông tin, đến nhà lấy lời khai của em Th.. Qua xác minh, Công an nắm bắt được một số đối tượng tham gia vụ đánh hội đồng em Th..

Cháu Th. vẫn còn rất hoảng loạn, sợ tiếp xúc với người lạ

Theo Công an xã Phước Sơn, buổi trưa hôm xảy ra vụ hành hung, đối tượng Đoàn Thị Kim Ngân (16 tuổi; ngụ thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn) đã yêu cầu bạn mình là Tiến đến Quy Nhơn chở T.Đ.Th. về nhà mình. Tại đây, Ngân yêu cầu Th. quỳ xuống xin lỗi rồi cùng Nguyễn Thị Mỹ Hằng (16 tuổi, ngụ cùng địa phương) và My (ngụ xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước) đánh đập, hành hung Th..

Gần 1 giờ sau khi hành hung và quay clip nạn nhân, nhóm đối tượng này chở Th. về nhà ở Quy Nhơn. Đến khoảng 20h cùng ngày, đối tượng Đức đăng đoạn clip cảnh Th. bị đánh, lột quần áo lên mạng xã hội gây phẫn nộ dư luận.

Đến ngày 11/8, Công an xã Phước Sơn đã triệu tập các đối tượng lên làm việc. Yêu cầu gỡ bỏ đoạn clip đã đăng tải lên mạng xã hội và tiếp tục xử lý theo quy định của Pháp luật

Hiện Công an huyện Tuy Phước vẫn đang mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của từng đối tượng trong vụ bắt cóc, hành hung, lột đồ quay clip tung lên mạng xã hội này.

