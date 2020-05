Vụ thuê nhà mở cơ sở cai nghiện “chui” ở Biên Hòa: Chủ cơ sở khai gì?

Sáng 26/5, các lực lượng thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội , Thanh tra Sở Y tế phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở cai nghiện ma túy tự phát tại phường Tân Biên, TP Biên Hòa.

Tại cơ sở này phát hiện có gần 100 người đang lưu trú nhưng không có đăng ký tạm chú. Bước đầu xác định, chủ cơ sở này là ông Nguyễn Anh Khoa (ngụ P. Hố Nai, TP Biên Hòa). Cơ sở cai nghiện “chui” này có khoảng 14 người từng cai nghiện ở lại phục vụ, giúp việc cho người mới đến tại căn nhà 3 tầng này.

Chủ cơ sở cai nghiện "chui" cung cấp hồ sơ cai nghiện của "học viên" cho lực lượng chức năng

Ông Khoa cho biết, từ tháng 10/2019, ông Khoa đứng ra thuê lại căn nhà trên 5 năm để tổ chức cai nghiện cho những người có nhu cầu. Mỗi tháng thu từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/tháng. Ông Khoa cũng khai, tổ chức cai nghiện chỉ làm “chui”, không có quyết định thành lập cơ sở cai nghiện của cơ quan chức năng

Cũng theo chủ cơ sở cai nghiện “chui”, chỉ tổ chức cho người nghiện ở TP Biên Hòa nhưng sau đó có nhiều thanh thiếu niên ở các tỉnh lân cận đến nên đã nhận vào cơ sở.

Sau khi kiểm tra sơ bộ, đoàn kiểm tra nhận định, cơ sở này hoạt động hoàn toàn tự phát, không có giấy phép, không có phác đồ điều trị, không có quy trình cắt cơn cho người nghiện. Thậm chí không có danh mục, số lượng cắt cơn, giảm độc…

Bên ngoài cơ sở cai nghiện "chui"

Theo tin từ tờ Tuổi trẻ, cơ sở này nằm trên trục đường quốc lộ 1A và ở gần trung tâm thương mại, chợ. Bên ngoài cơ sở có để bảng kinh doanh đồ gỗ. Bên trong căn nhà có đầy đủ bếp ăn, giường tầng cho các “học viên” được ngủ. Ngoài ra, trong đó còn bán bánh kẹo, nước giải khát phục vụ “học viên”.

Khi kiểm tra tủ thuốc, đoàn kiểm tra phát hiện tủ thuốc này không đạt tiêu chuẩn, nhếch nhác, chủ yếu là thuốc ngủ và thuốc giảm đau

Bên cạnh việc lấy lời khai chủ cơ sở, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành lấy lời khai của các “học việc”. Hiện vụ việc vẫn đang được làm rõ.

Cơ quan chức năng kiểm tra tủ thuốc của cơ sở cai nghiện "chui"

Theo Nga Đỗ/SKCĐ