Vụ mưu sát kinh hoàng nhất lịch sử: Tiêm phân vào ống dịch để giết chồng

Vụ án kinh hoàng này đã từng khiến cả nước Mỹ rúng động. Họ không thể tin được, một người phụ nữ yếu đuối lại có thể nghĩ ra được cách giết chồng kinh hoàng đến như thế.

Cụ thể, chồng của Rosemary Vogel đang trong tình trạng nguy kịch vì vừa trải qua một ca phẫu thuật tim thì lại bị bà ta tiêm chất lạ vào cơ thể tại Trung tâm y tế Chandler ở Phoenix, Arizona.

Chân dung người phụ nữ tiêm phân vào ống dịch giết chồng

Cảnh sát đã mang dung dịch trong xilanh đó đi kiểm tra và phát hiện đó chính là phân người. Khi nhận được kết quả phân tích, tất cả đội cảnh sát đều vô cùng sốc. Một viên sĩ quan nói rằng: "Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy có ai đó tiêm phân người vào trong ống truyền của bệnh nhân, nó quá kinh khủng".

Khi đã có đủ bằng chứng, cảnh sát lập tức bắt giữ Vogel với cáo buộc Vogel về tội Giết người. Tại đồn cảnh sát, người phụ nữ độc ác này đã thừa nhận hành vi của mình.

Gần đây nhất, cảnh sát Mỹ phát hiện ra một vụ mưu sát chồng dã man khác. Người phụ nữ này đã dùng thuốc nhỏ mắt để giết chồng. Hung thủ là một cựu y tá của Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ. Bà ta bị kết án sau khi nhận tội ngộ sát và sử dụng sai mục địch thực phẩm hoặc thuốc.

Visine là một sản phẩm của hãng dược Pfizer có chứa tetrahydrozoline, một loại hóa chất gây tử vong nếu nuốt phải một liều cao. Nếu nuốt phải sẽ làm tăng huyết áp , rối loạn nhịp tim, nôn mửa, tiêu chảy, mê sảng, co giật, hôn mê.

Your browser does not support HTML5 video.

Tử hình em rể giết chị vợ rồi hiếp dâm