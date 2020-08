Nhân chứng kể lại phút kinh hoàng xe Lexus tông liên hoàn, kéo lê nạn nhân 100 mét ở Hải Phòng

Theo điều tra ban đầu, vào thời điểm trên, một chiếc xe Lexus (chưa rõ biển số) di chuyển với tốc độ cao hướng từ cầu Tam Bạc đến Lạc Long. Khi chạy đến đoạn đường phía trước của nhà số 248 thì thì bất ngờ đâm mạnh vào một phụ nữ đang đi bộ trên vỉa hè. Không những vậy, chiếc "xe điên" này còn kéo nạn nhân đi khoảng 100 mét nữa.

Chưa dừng lại, "xe điên" lao đến gần đầu phố Trạng Trình thì tiếp tục tông vào một ô tô đỗ bên đường rồi đâm vào trụ điện trên vỉa hè khiến điện phát nổ. Tiếp đó, "xe điên" tông vào 2 ô tô đang đỗ ven đường và trụ điện khác. Lúc này chiếc xe mới chịu dừng lại.

Theo ghi nhận tại hiện trường, người phụ nữ bị kéo lê 100 mét đã tử vong tại chỗ. Còn một nạn nhân khác bị thương là nam giới đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Người bị thương được cho là ngồi trong xe gây tai nạn.

Chiếc xe Lexus bị hư hỏng nặng sau tai nạn

Nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, chiếc xe lao "như điên", lúc nhìn thấy ai cũng phải dựng tóc gáy. Khi xe tông thẳng người phụ nữ mọi người đi đường đều hét lên. Một số người bịt mắt trẻ nhỏ vì sợ gây ảnh hưởng đến tâm lý. Vụ tai nạn kinh hoàng khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ.

Một số người dân sống gần hiện trường cho biết, sau khi gây tai nạn tài xế đã rời khỏi xe có biểu hiện say rượu. Người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an quận Hồng Bàng phối hợp với Cảnh sát giao thông đến bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, đưa người bị nạn đi cấp cứu. Đồng thời dẫn giải lái xe Lexus về trụ sở Công an lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó vào ngày 5/8 trên mạng xã hội xôn xao về clip ghi cảnh xe ô tô 5 chỗ màu đỏ mang BKS 30G – 170.28 co biểu hiện lạ khi tiến, lùi đâm liên hoàn hàng loạt phương tiện rồi bỏ chạy.

Chiếc xe điên này đâm vào 1 ô tô 5 chỗ cùng nhiều xe máy khi đang dừng đèn đỏ trong đêm. Không dừng lại ở đó, chiếc xe này tiếp tục lùi đâm nhiều người đi xe máy, trong đó có cả phụ nữ và trẻ nhỏ. Khi người dân có yêu cầu tài xế ô tô này xuống xe thì chiếc xe này rồ ga vượt đèn đỏ tháo chạy với tốc độ cao.

