Hé lộ nguyên nhân vụ 12 xe tông liên hoàn ở cầu Nhật Tân, Hà Nội

Theo báo Công an nhân dân, vụ tông xe liên hoàn xảy ra vào khoảng 18h35 ngày 27/9 trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) hướng về sân bay Nội Bài. Trong khoảng cách 100 - 200 mét đã xảy ra 3 vụ tai nạn liên hoàn làm các xe dồn đuôi nhau.

Theo quan sát ban đầu, tóp xe đầu tiên gồm 5 xe đâm nối đuôi nhau kể từ xe Isuzu 7 chỗ. Tốp thứ 2 là có hai xe và 1 tốp khác có 5 xe cũng trong tình trạng tương tự. Các xe đâm sát nhau ở vị trí làn bên trái sát dải phân cách cầu Nhật Tân. Tổng cộng có 12 xe nối đuôi nhau.

Ít phút sau khi vụ tông xe liên hoàn xảy ra, Đội Cảnh sát giao thông số 2 thuộc Công an TP Hà Nội đã có mặt phân luồng, giảm tải ùn tắc giao thông

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn

Theo điều tra ban đầu, do đường trơn, ảnh hưởng của mưa nên thiếu tầm nhìn khiến lái xe không làm chủ được tốc độ. Song may mắn đây là va chạm nhẹ nên các tài xế lái xe tự giải quyết với nhau. Đến thời điểm hiện tại, tuyến đường đã đường thông suốt.

Cũng tại Hà Nội, cách đây vài tiếng xảy ra vụ xe Range Rover bốc cháy ngùn ngụt trên cầu Chương Dương. Cụ thể, khoảng 16h45, một chiếc xe Range Rover biển kiểm soát 30A-78676 bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên cầu Chương Dương, Hà Nội. Vụ cháy xảy ra ở làn ô tô hướng đi vào nội đô, đoạn gần đường Nguyễn Văn Cừ.

Ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt khiến các phương tiện giao thông không dám di chuyển lại gần. Thêm nữa, thời điểm xảy ra vụ việc là vào giờ cao điểm nên gây ùn tắc nghiêm trọng.

Clip xe Range Rover bốc cháy trên cầu Chương Dương