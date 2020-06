Bị đề nghị chia tay, gã trai vác dao truy sát người tình lớn tuổi giữa đường phố

Công an quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị đang tạm giữ nghi can Phạm Văn Thừa (31 tuổi, quê Hậu Giang). Thừa chính là kẻ cầm dao truy sát người tình lớn tuổi giữa đường phố Sài Gòn. Nạn nhân trong vụ án này là bà P.T.N (49 tuổi, quê Vĩnh Long).

Theo Công an quận Thủ Đức, vụ việc xảy ra tại đường Dân Chủ (phường Bình Thọ, quận Thủ Đức). Cụ thể, khoảng 9h sáng nay (16/6), người dân qua lại trên đường Dân Chủ phát hiện một người phụ nữ ôm bụng chạy. Nhìn kỹ thì phát hiện ở vùng bụng cóp vết thương, máu đang chảy ra. Người phụ nữ này vừa chạy vừa kêu cứu. Đuổi theo phía sau là một nam thanh niên, tay cầm dao.

Nghi ngờ đây là một vụ truy sát, người dân sống hai bên đường nhanh chóng trình báo Công an phường Bình Thọ. Ít phút sau Công an phường có mặt tại hiện trường, phối hợp với nhân viên bảo vệ của một quán karaoke gần đó khống chế, tước đoạt con dao và bắt giữ Thừa.

Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường

Cùng thời điểm, một số người dân nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa nạn nhân N. đến Bệnh viện . May mắn được cấp cứu kịp thời nên bà N. không bị nguy hiểm đến tính mạng.



Công an tiến hành lấy lời khai đối tượng Thừa xác minh mối quan hệ của hai người. Được biết, Thừa và bà N. có quan hệ tình cảm. Gần đây xảy ra mâu thuẫn, bà N. đề nghị chia tay nhưng Thừa không chấp nhận.

Sáng sớm hôm nay, do không nghĩ thông trong chuyện mâu thuẫn tình cảm nên Thừa đã đi mua dao về gặp bà N. để giải quyết. Trong lúc nói chuyện thì hai bên xảy ra cãi vã. Thừa liền xông vào tấn công, đâm vào bụng bà N..

Bị tấn công, bà N. cố gắng gượng dậy, ôm bụng chạy ra khỏi nhà kêu cứu. Thừa thấy người tình lớn tuổi chạy trốn thì nhặt lại dao nhanh chóng chạy đuổi theo để truy sát nhưng không kịp.

