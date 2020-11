Vụ trẻ 15 tháng tuổi tử vong ở BVĐK Thạch Thất: Gia đình tố bác sĩ tiêm thuốc ngoài phác đồ

Chị Vương Thị Hương, 22 tuổi, mẹ cháu A. khẳng định, một ngày trước khi nhập viện, cháu chỉ ho, không sốt, không có biểu hiện gì bất thường, vẫn ăn uống như mọi ngày và chơi tốt. Thế nhưng theo báo cáo của bệnh viện gửi Sở Y tế Hà Nội lại nêu rằng trẻ sốt ho tại nhà 3 ngày mới nhập viện.

Chị Hương, mẹ cháu bé kể lại sự việc



Đến 11h30 đêm 21/11, cháu ho nhiều, không dứt. Rạng sáng 22/11, bác sĩ cho bệnh nhi thở khí dung nhưng cháu quấy và liên tục đổ mồ hôi, được mẹ thay quần áo. Chị Hương sau đó bế con ra ngoài chơi, nhưng cháu vẫn tiếp tục khóc. Chị vội tìm bác sĩ, được nhận định cháu "không sao".

Đến 8h sáng 22/11, cháu A. được tiêm mũi hàng ngày. Đây là mũi tiêm thứ 2 kể từ khi cháu nhập viện. Sau tiêm, cháu bình thường. Đến 3h chiều cùng ngày, cháu ho nhiều hơn, chị Hương lại bế con xuống bác sĩ thăm khám.



Cũng theo ông bố trẻ, sau khi bác sĩ rút mũi tiêm máu chảy ngược ra theo kim tiêm, con trai anh sùi bọt mép và tím tái toàn thân ngay trên tay mẹ. Hoảng loạn, anh Nam chạy đi gọi bác sĩ, điều dưỡng, nhưng chạy khắp các phòng không thấy ai. Mãi sau, anh tìm được một bác sĩ trực, rồi tiến hành cấp cứu cho cháu.

Tuy nhiên, theo người nhà bệnh nhi, lúc cấp cứu, bình oxy của bệnh viện không còn, ống dẫn khí liên tục bị rơi ra. Một bác sĩ đã bảo nhân viên ra ngoài cổng bệnh viện mang bình oxy mới vào.

Đến 17h, đại diện bệnh viện thông báo với gia đình cháu A. đã mất, không nói rõ nguyên nhân tử vong. Lời kể của gia đình hoàn toàn trái ngược với thông cáo báo chí mà bệnh viện nêu trước đó. Cụ thể, bệnh viện nêu: "Trong quá trình điều trị hơn 15 giờ tại khoa Nhi, bệnh nhi có biểu hiện khó thở, tăng tiết đờm dãi và được các bác sĩ kịp thời cấp cứu hút đờm dãi, thở ô xy, đặt nội khí quản, bóp bóng".

Nơi xảy ra vụ việc thương tâm

Trả lời báo chí, ông Vương Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện Đa huyện khoa Thạch Thất, Hà Nội cho biết Bệnh viện đã mời cơ quan công an vào làm việc và giám định pháp y ngay trong tối 22/11. Cùng thời điểm, bệnh viện cũng lập hội đồng chuyên môn để xem xét, đánh giá lại toàn bộ quá trình theo dõi, điều trị thuốc, tuy nhiên vị giám đốc bệnh viện đánh giá không phát hiện có sai sót nào.



Sang ngày 24/11, đại diện Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất có đến thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình. Tuy nhiên, theo lời người nhà cháu A., họ không nhận được "một lời xin lỗi chính thức nào" từ phía bệnh viện.

Tối 26/11, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất một lần nữa cho biết, đây là sự việc không ai mong muốn, phía bệnh viện cũng đã cố gắng hết sức để cấp cứu, hồi sức cho bệnh nhi, tuy nhiên do diễn biến quá nặng nên cháu bé đã không qua khỏi.

Về nguyên nhân tử vong, lãnh đạo bệnh viện nói rằng vẫn đang đợi kết quả khám nghiệm tử thi và pháp y phải mất khoảng 28-30 ngày mới có kết luận chính thức.



Bé A. là con đầu lòng của chị Hương và anh Nam. Hai vợ chồng anh chị đều là công nhân, làm việc tại khu công nghiệp trên địa bàn. Sự việc xảy ra khiến gia đình, người thân không khỏi đau xót.



