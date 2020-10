Thông tin mới nhất vụ trẻ sơ sinh 3,6kg tử vong sau khi tiêm vắc xin viêm gan B ở Vĩnh Phúc

Theo bác sĩ Hoàng Văn Chiến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên trẻ sơ sinh này chào đời lúc 6h sáng 10/10, nặng 3,6kg và hoàn toàn khỏe mạnh.



Sau khi sự việc xảy ra, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên đã báo cáo với cơ quan chức năng. Sau đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Vĩnh Phúc hiện tiến hành kiểm tra lô vắc xin viêm gan B đã tiêm cho cháu bé. Đồng thời, Bệnh viện Nhi Trung ương cũng đang vào cuộc điều tra nguyên nhân khiến cháu bé tử vong, nhưng hiện chưa có kết luận.

Vắc xin viêm gan B thường được tiêm cho trẻ sơ sinh trong vòng 24 giờ sau khi chào đời để đạt hiệu quả tốt nhất. Theo khuyến cáo từ nhà sản xuất, hiệu quả phòng ngừa bệnh sẽ giảm dần theo từng ngày từ 50-57% và không đạt được nếu tiêm cho trẻ sau sinh 7 ngày.

Các mũi tiêm thứ 2, 3,4 dược tiêm trong các tháng tiếp theo có tác dụng phòng bệnh trong tương lai. Vắc xin viêm gan B cũng không ngoại lệ, đều có tỷ lệ tai biến nhất định. Trước khi tiêm, trẻ đều phải được thăm khám để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.



Tại sao phải tiêm vắc xin viêm gan B trong 24 giờ đầu sau sinh. Video: VTC14