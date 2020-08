Chủ nhà tiếc `đứt ruột` khi phát hiện 2 kẻ trộm 7 con cá Koi gần trăm triệu về làm... mồi nhậu

Liên quan đến vụ công dân trình báo mất cá Koi, chiều 17/8, Công an phường Hòa An (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng ) cho biết: Đơn vị đã bàn giao hai thanh niên liên quan đến vụ việc cho Công an quận thụ lý theo đúng quy định Pháp luật

Theo điều tra của Công an phường Hòa An, rạng sáng ngày 10/8, Đinh Minh Ta (25 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) và Biện Minh Thành (28 tuổi, trú xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) lẻn vào nhà anh N.L.H.D. ở phường Hòa An trộm đi 7 con cá Koi. Số cá này được anh D. nuôi trong hồ nước ở sân nhà.

Sáng dậy ra sân cho cá ăn thì phát hiện bị mất nên anh D. trình báo lên Công an huyện Hòa An. Nhận được tin báo, Công an tổ chức truy xét phát hiện 2 nghi phạm là Ta và Thành.

Tại nhà của các đối tượng này, Công an phường phát hiện và thu giữ 4 con cá Koi, sau đó đã bàn giao lại cho chủ. Tuy nhiên đến nay chỉ có 1 con còn sống.

Tại trụ sở Công an, Ta và Thành khai nhận chính là người lẻn vào nhà anh D. trộm cá Koi. sau đó mang cá về nuôi và đăng lên mạng xã hội rao bán lấy tiền tiêu xài. Nhưng trong quá trình nuôi cá thì phát hiện 3 con bị chết nên đem ra nướng làm mồi nhậu, 1 còn đem vứt đi.

Công an đã tịch thu 4 con cá Koi trả lại cho chủ nhân nhưng đến nay chỉ có 1 con sống sót

Còn theo anh D., 7 con cá Koi bị mất có giá khoảng 100 triệu đồng. Đây là loại cá khó nuôi, anh tốn rất nhiêu công sức chăm sóc.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an quận Cẩm Thủy. Đơn vị đang lấy lời khai 2 nghi phạm và tiến hành định giá tài sản bị mất.

Trước đó vào năm 2018 tại TP Pleku cũng xảy ra một vụ trộm cá coi. Theo kết quả điều tra của Công an TP< đối tượng Lê Việt Chung (SN 1990, trú tại phường Thống Nhất, TP. Pleiku) rất đam mê cá Koi. Sau khi nghe đồn nuôi cá Koi sẽ mang đến may mắn cho gia chủ nên Chung muốn có vài con nuôi trong nhà.

Để sở hữu những con cái "hịn" mà không mất tiền mua, Chung nảy sinh ý định đi trộm. Qua nhiều lần thám thính thì phát hiện chủ quán cà phê An Miên (tổ 6, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) nuôi nhiều cá Koi cảnh nên lập kế hoạch bắt trộm.

Khoảng 3h ngày 24/5/2018, Chung rủ thêm 1 đối tượng khác là A. đến quán cà phê An Miên để trộm cá. Khi đi có mang theo vợt nhựa. Đến gần quán cà phê thì Chung bảo A. đứng ngoài cảnh giới còn mình lẻ vào vợt trộm 6 con cá Koi nặng 300-800 gram/con. Trộm xong, Chung chui ra ngoài theo lối cũ rồi mang số cá Koi về nhà nuôi trong bể.

Đến khoảng 3h ngày 26/5, Chung và A. tiếp tục lẻn vào quán cà phê An Miên trộm thêm 4 con cá Koi khác. Song không có điều kiện chăm sóc tốt nên số cá bị trộm đã chết sau vài ngày và Chung lại nảy sinh ý định trộm đợt mới.

Chung rủ A. và Nguyễn Minh Thái (SN 1993, trú tại phường Thống Nhất, TP. Pleiku) cùng đi. Khoảng 2h ngày 9/6/2018, Thái đi xe máy chở 2 đối tượng đến quán cà phê An Miên trộm cá. Tuy nhiên, nhóm này bị chủ quán phát hiện và truy đuổi. Sau đó, chủ quán trình báo vụ việc lên cơ quan Công an.

Chung và 2 đồng phạm bị triệu tập lên trụ sở Công an làm việc và thừa nhận hành vi của mình.

Theo Thanh Mai/SKCĐ