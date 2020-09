Ấm ức chuyện bị chủ nhà đuổi đánh do trộm gà cúng, gã trai cầm dao quay lại trả thù thì bị đánh chết

Theo điều tra, khoảng 19h ngày 23/2/2016, anh Lê Hoàng Thanh (36 tuổi, ngụ KP.3, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) bày mâm cúng xe ô tô trước cửa nhà. Trên mâm cúng có một con gà luộc, xôi thịt và một vài lễ vật khác.

Đúng lúc này, Lê Hoàng Thế Anh (29 tuổi, ngụ tại tỉnh Tây Ninh) cùng 3 thanh niên khác đi ngang qua thấy mâm cúng có gà lại không có ai đứng coi nên nảy sinh ý định trộm gà cúng.

Khi Ngọc đang định "thó" con gà luộc thì bị anh Thanh phát hiện. Anh Thanh đuổi theo thì bị Ngọc cùng 3 thanh niên đi cùng rượt đuổi phải chạy vào nhà.

Sau đó ít phút, Ngọc cầm một con dao cùng 3 thanh niên trên quay lại nhà anh Thanh, xông thẳng vào bên trong tìm đánh. Đúng lúc này, Ngọc bị chủ nhà cầm một cây gậy tre dài khoảng 1 mét đánh gục xuống đất. 3 thanh niên đi cùng thấy Ngọc nằm bất động thì sợ hãi bỏ trốn.

Ngọc sau đó được người nhà anh Thanh nhanh chóng đưa đi Bệnh viện cấp cứu . Song do thương tích quá nặng nên đã tử vong vào trưa ngày 26/2/2016. Nguyên nhân do chấn thương sọ não.

Đến ngày 27/3/2016, VKSND TP Biên Hòa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Công an TP Biên Hòa đối với Lê Hoàng Thanh để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Nói về vụ việc của Thanh, luật sư Nguyễn Thanh Tuấn (Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai) nhìn nhận: “Xét về lực lượng tương quan hai bên không đồng đều, bên phía nạn nhân đến 4 người, có hung khí và lại xâm phạm gia cư bất hợp pháp để hành hung chủ nhà, trong tình huống đó buộc anh Thanh phải tự vệ đây là tâm lý bình thường của mỗi người. Việc anh Ngọc bị đánh chết theo tôi là ngoài mong muốn của anh Thanh, cho nên trong trường hợp này anh Thanh mang tội phòng vệ chính đáng hoặc vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng".

