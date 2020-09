Trưởng phòng Giáo dục huyện nhận trái đắng vì quan hệ bất chính với giáo viên

Theo thông tin mới nhất từ huyện Bá Thước ( Thanh Hóa ), Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bá Thước đã có quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Tùng - Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Bá Thước do vi phạm đạo đức lối sống.

Được biết, trong quá trình Công tác tại Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Bá Thước, ông Tùng có quan hệ ngoài hôn nhân đối với một giáo viên trên địa bàn. Sau đó, cơ quan chức năng vào kiểm tra, xác minh.

Đến tháng 7/2020, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bá Thước có quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách. Sau đó, ông Tùng nghỉ hưu trước tuổi vào ngày 1/8/2020.

Ông Tùng bị kỷ luật vì quan hệ bất chính với giáo viên

Trước đó tại Quảng Trị cũng có 1 hiệu trưởng bị "tố" quan hệ bất chính với vợ thầy giáo cùng trường. Cụ thể, Báo Công an TP Hồ Chí Minh nhân được đơn của anh L.L. (SN 1988) – giáo viên mỹ thuật một trường ở huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị, tố cáo ông A – Bí thư Chi Bộ, Hiệu trưởng trường này. Đơn tố cáo cũng gửi đến các cấp ủy đảng, chính quyền, ngành giáo dục.

Lúc này, thầy hiệu trưởng A. có tán tỉnh cô N. khiến cô bị áp lực phải nghỉ việc tại trường. Anh L. đã nhiều lần gặp, yêu cầu ông A. chấm dứt quan hệ với vợ mình. Anh L. cho biết, ông A. còn lập tài khoản facebook chỉ kết bạn với 1 mình cô N. để hẹn hò.

Đến tháng 3/2020, thầy L. bắt quả tang thầy A. và vợ gian díu trong tình trạng thầy A. không mặc quần. Khi bị bắt, thầy A. đã xin lỗi nhưng thầy L. không đồng ý và làm đơn tố cóa gửi các cơ quna chức năng.

Trước đó nữa vào tháng 4/2019, UBND huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) đã vào cuộc xác minh việc 2 giáo viên trường THCS ở Chi Lăng bị tố quan hệ bất chính trong nhà nghỉ gây xôn xao dư luận.

Sau đó, nhà trường đã họp và thống nhất hình thức kỷ luật là cảnh cáo, đồng thời tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với cả hai giáo viên.

Người tung clip lên mạng là ông L. (ngụ tại huyện Chi Lăng). Ông L. nói, người trong lip là vợ ông tên là NTT (giáo viên một trường THCS ở huyện Chi Lăng), còn người đàn ông trong clip tên là HVQ. Kèm theo clip, ông L. tố cáo vợ mình đã quan hệ bất chính với người đàn ông tên Q. Người này cho biết đã nắm bắt được mối quan hệ trên từ lâu và từng gửi đơn đến các ngành chức năng địa phương.

Your browser does not support HTML5 video.

Vợ đầu độc chồng bằng khổ qua lá ngón vì nghi gửi tiền cho con riêng