Uống rượu say mèm, người đàn ông loạn thần đốt luôn nhà mình khiến hàng xóm tử vong

Tin tức mới nhất ngày 27/10, Pháp luật & Bạn đọc đưa tin, cơ quan chức năng thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái ) cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra và làm rõ vụ hỏa hoạn mới xảy ra trên địa bàn phường Nam Cường khiến một người tử vong.

TTXVN thông tin, bà Phạm Thị Mơ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nam Cường (Tp. Yên Bái) cho biết: Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định do ông Trần Xuân Hổ (39 tuổi, trú tại tổ Đồng Tiến, phường Nam Cường) tự đốt nhà mình sau khi uống rượu.



Cụ thể, vào khoảng 17h30 ngày 26/10 trong nhà ông Trần Xuân Hổ có ông Trần Cao Khải (55 tuổi, cùng trú tại tổ Đồng Tiến) - bạn ông Hổ. Cả hai người đều có dấu hiệu sau rượu. Đặc biệt, ông Trần Xuân Hổ còn có dấu hiệu loạn thần vì rượu.



Ban đầu, ông Hổ đem hết đồ dùng, quần áo trong nhà ra đốt. Sau đó, ngọn lửa cháy lan ra không thể dập tắt thiêu rụi căn nhà. Hậu quả, vụ cháy đã khiến ông Trần Cao Khải tử vong.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an thành phố Yên Bái điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.



